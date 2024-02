Gmail è il servizio di posta elettronica di Google attivo dal lontano 2004 che ha rappresentato un enorme innovazione nel campo della comunicazione.

Il servizio conta circa 1,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è prezioso per accedere anche a numerosi altri servizi del colosso informatico.

Ecco perché la recente notizia di una sua imminente chiusura ha fatto il giro del globo e ha generato un certo panico tra gli utenti più affezionati della piattaforma.

Google si è subito speso per dichiarare che la notizia circolata è una grossa bufala e che Gmail rimarrà ancora attivo e non chiudere di certo i battenti ad agosto, come vorrebbero far credere.

Chiusura di Gmail: da dove nasce la bufala

La notizia di un’imminente chiusura di Gmail nei prossimi mesi nasce sul social network X dov’è apparsa una falsa comunicazione di Google che ne annunciava la chiusura a partire dal 1° Agosto 2024. Ecco parte di questo comunicato: ‘As of August 1, 2024, Gmail will officially be sunsetted, marking the end of its service. This means that as of this date, Gmail will no longer support sending, receiving or storing emails’

Come già detto si tratta di una falsa allerta che Google ha smentito con un messaggio da parte di Gmail su X: Gmail is here to stay. (Gmail è qui per restare).

Il servizio di Google non ha alcuna necessità di chiudere in questo momento storico. Anche se in futuro potrebbe essere rimpiazzato con nuove tecnologie più avanzate per il mondo delle telecomunicazioni, al momento è ancora uno strumento estremamente valido e molto utilizzato.

Soprattutto perché a breve Gmail verrà integrato con Gemini AI, l’intelligenza artificiale di Google, che permetterà di migliorare ancora di più l’esperienza dell’utente sulla piattaforma, fornendo dei nuovi strumenti per aumentare la produttività, come la possibilità di digitare l’invito per un pranzo in famiglia.