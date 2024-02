Huawei Enjoy 70z, ufficiale nuovo entry-level per il mercato cinese

Il produttore tech Huawei continua ad essere una grande potenza in madre patria, grazie alla sua grande quantità di prodotti tech super interessanti e particolari. Per il mercato cinese, in particolare, l’azienda ha pensato bene di presentare in veste ufficiale un nuovo dispositivo. Si tratta del nuovo Huawei Enjoy 70z, un device che appartiene alla fascia medio-bassa del mercato. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Huawei annuncia ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Huawei Enjoy 70z

Huawei Enjoy 70z è il nuovo prodotto di punta del noto colosso cinese Huawei ed ora è finalmente arrivato in veste ufficiale sul mercato. Fra le caratteristiche principali di cui dispone questo dispositivo troviamo un grande display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.75 pollici e con una risoluzione pari a HD+. Le prestazioni di questo nuovo smartphone sono invece affidate ad un processore della stessa azienda che già conosciamo. Stiamo parlando del soc Hisilicon Kirin 710A. Quest’ultimo genere poi ovviamente supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno ulteriormente espandibili tramite scheda microSD. Per quanto riguarda il resto, ci troviamo di fronte ad un solito entry-level affidabile a marchio Huawei.

Huawei Enjoy 70z – specifiche tecniche

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.75 pollici in risoluzione HD+

Processore Hisilicon Kirin 710A

Tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno

Dual camera posteriore con sensore principale da 13 MP e secondo sensore grandangolare da 2 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP

Batteria da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 22.4W

Sistema operativo HarmonyOS in versione 4.0

Altro: jack audio da 3.5 mm per le cuffie, usb Type C, Bluetooth 5.1

Prezzo e disponibilità

Per il momento, il nuovo Huawei Enjoy 70z sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 140 euro al cambio attuale.