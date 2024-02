Cyberpunk 2077, una nuova MOD stravolge completamente la grafica

L’epopea di Cyberpunk 2077 ha visto il titolo passare da un lancio disastroso fino a diventare uno dei giochi più apprezzati dagli utenti. La community è fortemente motivata a supportare il titolo creato dal team di CD Projekt RED tanto che arrivano sempre nuove MOD.

Come mostrato dall’account YouTube di NextGen Dreams, la sua ultima MOD è sviluppata per rendere Cyberpunk 2077 il più fotorealistico possibile. Lo sviluppatore amatoriale si è concentrato sul Reshade degli elementi di gioco, ispirandosi allo stile di Unrecord.

Questo titolo è sviluppato in Unreal Engine 5 e può vantare una grafica ai limiti del fotorealistico. Portando tutte queste migliorie in termini di dettaglio, luci e ombre, risoluzione grafica e altri affinamenti, è possibile trasformare completamente il titolo sviluppato da CD Projekt RED.

La grafica di Cyberpunk 2077 diventa fotorealistica grazie ad una nuova MOD amatoriale sviluppata dalla community di appasionati

La combinazione di mod utilizzate per raggiungere questo risultato è composta dalla Unrecord Bodycam Reshade affiancata alla Nova LUT e alla Cyberpunk 2077 HD Reworked Project. Inoltre, l’effetto in prima persona così particolare è ottenuto usando la Immersive First Person e la Unlocked FOV.

Il tocco finale, per rendere completamente immersiva l’esperienza è stata quella di rimuovere l’interfaccia di gioco e tutte la grafiche a schermo. In questo modo, il giocatore avrà l’impressione di trovarsi dentro un film.

Per ottenere questo risultato, il PC da utilizzare non è certamente alla portata di tutti. NextGen Dreams ha utilizzato una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 abilitando le funzionalità di Path Tracing e DLSS 3.5 Frame Generation. Ne consegue che serve un PC da gaming di fascia alta nel caso voleste replicare la configurazione in autonomia.

L’effetto che si ottiene, guardando il video gameplay, è quello di un titolo proveniente dalla prossima generazione di console. Infatti, dalle prossime unità prodotte da Sony e Microsoft possiamo aspettarci una qualità dei titoli estremamente elevata, in grado di superare abbondantemente quanto visto fino ad ora.