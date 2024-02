Uno sconto davvero pazzo vi attende oggi su Amazon per acquistare lo Xiaomi Redmi 12C, un dispositivo che costa molto meno di quanto abbiate mai immaginato, e dall’altra parte riesce a promettere un risparmio davvero più unico che raro, senza dover sottostare a limitazioni legate alle prestazioni generali.

Il prodotto è disponibile nella sua configurazione di base, che prevede comunque 4GB di RAM, un quantitativo più che dignitoso per la fascia di prezzo di posizionamento, a cui si aggiungono 128GB di memoria integrata, da utilizzare più che altro per la memorizzazione di documenti, file ed ogni genere di soluzioni di questo tipo.

Xiaomi Redmi 12C: un prezzo unico disponibile su Amazon

Xiaomi Redmi 12C è lo smartphone che tutti coloro che non vogliono spendere troppo dovrebbero acquistare, un prodotto che avrebbe un prezzo consigliato di 197,26 euro, ma che oggi risulta essere ridotto del 47%, fino ad arrivare ad una spesa finale che si aggira solamente attorno a 104,59 euro. Se volete acquistare dovete collegarvi subito qui.

Come la maggior parte dei prodotti consigliati nei nostri articoli, anche il corrente si ritrova ad essere caratterizzato dall’essere completamente no brand, ovvero con aggiornamenti software rilasciati direttamente dal produttore, e quindi più tempestivi di quelli rilasciati dall’operatore telefonico. Volendo snocciolare qualche specifica tecnica, ricordiamo essere un dispositivo dotato di display IPS LCD da 6,71 pollici di diagonale, ovviamente con sistema operativo Android di ultima generazione, ed una connettività wireless che si appoggia all’NFC, bluetooth, USB-C e WiFi (oltre al GPS). La memoria interna, a differenza di altri modelli disponibili sul mercato, è facilmente espandibile tramite l’ausilio e l’utilizzo di una qualsiasi microSD, così da riuscire ad avere molto più spazio da utilizzare liberamente per i propri file o documenti.