La tecnologia come abbiamo potuto osservare nel tempo, essa sta facendo passi avanti ed anche molto in fretta facendo diventare subito la più nuova innovazione passato. Ne abbiamo avuto la prova anche con la connessione. In precisione la Cina ha inviato nello spazio un satellite per approcciarsi al nuovo volto della connettività ovvero il 6G.

Tutto sembra normale e anche molto entusiasmante però questo tipo di connettività dovrà in seguito lottare con gli alti tassi di trasferimento dati.

Cina, si parla di 6G?

La Cina finalmente aprirà una nuova serie di esperimenti e valutazioni ma soprattutto possibilità di riconoscere e individuare le potenzialità della nuova connettività wireless. In precisione il satellite verrà posizionato in orbita dalla China Mobile ad una altezza di circa 500 chilometri così da permettere la trasmissione dati con una bassa latenza.

Per il 6G sicuramente ci vorrà ancora del tempo prima della sua uscita nel mercato. La Cina sicuramente vorrà tenere il suo vantaggio in questo ambito.

Riguardo alla funzionalità del satellite esso svolge dei test molto importanti per il 6G. La parte fondamentale la svolgono le funzionalità autonome sia per hardware e software. Esso poi in seguito darà la disponibilità per una piattaforma per la valutazione dell’efficienza della rete che è presente in orbita. Questo compito svolto e indicato dalla Cina serve per rendere un servizio abbastanza efficace e fluido.

La scelta che è ricaduta per usufruire di un orbita a bassa quota è caratterizzata dalla motivazione di avere una maggiore velocità di trasferimento, ottimizzare molti parametri, per creare una connessione davvero stabile.

Tutto questo potrebbe portare il mondo della tecnologia ad uno sviluppo in ambito della connettività assurdo, così da far in modo di fornire sempre innovazioni a passo con il nostro tempo. E soprattutto da quello che possiamo capire la Cina sicuramente non si vuole fare togliere dalle mani un progetto così importante.