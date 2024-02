Se vuoi cambiare operatore telefonico per poter ottenere ogni mese dei servizi vantaggiosi a un prezzo conveniente e hai meno di trent’anni, non puoi lasciarti scappare l’offerta WindTre SUPER 5G.

L’offerta è disponibile online e presso i punti vendita abilitati e può essere richiesta con o senza portabilità del numero dal precedente operatore. Unico requisito fondamentale al fine di poter procedere con l’attivazione è non avere più di trent’anni.

WindTre propone alcune delle sue offerte più convenienti ai clienti più giovani così da consentire loro di ottenere dei servizi abbondanti a un prezzo contenuto. Anche gli under 14, infatti, hanno la possibilità di richiedere una delle offerte del pacchetto WindTre SUPER.

Offerta WindTre SUPER 5G: costo e attivazione della tariffa per gli under 30!

Il pacchetto di offerte WindTre SUPER include tre opzioni differenti, due delle quali dedicate ai clienti under 14 mentre una rivolta ai clienti under 30 e under 70.

Questi ultimi possono attivare la WindTre SUPER 5G al costo di soli 9,99 euro al mese e ricevere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS da inviare a qualsiasi numero

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’offerta può essere attivata presso uno dei numerosi punti vendita o accendendo al sito ufficiale del gestore. Procedendo con l’attivazione online, WindTre consente di richiedere la SIM e riceverla direttamente a casa tramite corriere, senza dover affrontare alcuna spesa di spedizione. Inoltre, sarà necessario sostenere una spesa iniziale di soli 10,00 euro per la SIM poiché l’attivazione sarà offerta gratuitamente dal gestore.

In seguito, i clienti dovranno affrontare la spesa prevista per il rinnovo mensile attraverso una delle modalità di pagamento suggerite dal gestore. La tariffa include, infatti, il servizio Easy Pay, che prevede l’addebito automatico dei costi su carta di credito, conto corrente o carta conto.

È comunque possibile optare per la versione con addebito su credito residuo che, pur mantenendo il costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese, riduce la quantità di traffico dati a soli 50 GB al mese. In questo caso, inoltre, sarà fondamentale procedere periodicamente con la ricarica della SIM così da poter continuare a usufruire dei servizi.