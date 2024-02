Le offerte di Very Mobile, l’operatore mobile virtuale appartenente al gruppo CK Hutchison, rappresentano una soluzione conveniente per chi desidera servizi avanzati a prezzi competitivi. Prima di esplorare le opzioni disponibili, è importante notare che per accedere a queste offerte è necessario richiedere la portabilità del numero da specifici operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile, tra i più noti.

Una prospettiva completa sull’offerta Very

Very Esclusiva 4,99 euro è un’opzione allettante che offre minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati in 4G. Con un costo mensile di 4,99 euro, questa offerta è stata inizialmente resa disponibile a partire da ottobre 2023 e successivamente prorogata fino al 31 gennaio 2024. La velocità di connessione raggiunge fino a 30 Mbps sia in download che upload.

Una proposta più corposa è rappresentata da Very 5,99 Flash Back a soli 5,99 euro al mese. Questa offerta include minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 120 Giga di traffico dati mensile in 4G, sempre con velocità fino a 30 Mbps. Un vantaggio aggiuntivo di questa offerta è la possibilità di ottenere una ricarica gratuita dell’importo dell’offerta mobile attivata, rendendo così il primo mese di abbonamento completamente gratuito.

Entrambe le offerte includono servizi di reperibilità come Ti Ho Cercato e RingMe, oltre al servizio di hotspot, forniti gratuitamente. Il roaming nei Paesi dell’UE, compreso il Regno Unito, offre minuti ed SMS illimitati, con una soglia massima di Giga mensili che varia a seconda dell’offerta sottoscritta; ad esempio, per la Very Flash Back è pari a 6,40 Giga.

Attivazione online vs punti vendita

Con Very Mobile, sottolineiamo che le nuove attivazioni online rendono gratuiti sia il costo di attivazione che quello della SIM, mentre nei punti vendita dedicati, l’utente sosterrà solo l’acquisto della SIM fisica, fissato a 10 euro una tantum.

Le offerte di Very Mobile si distinguono per la loro convenienza e completezza dei servizi offerti, rendendo il marchio una scelta attraente per chi cerca un’esperienza mobile avanzata a costi accessibili.