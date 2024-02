Le RC Auto stanno aumentando negli ultimi tempi tanto da far riunire i ministri del Made in Italy e delle Imprese per cercare delle soluzioni al caro assicurazioni; hanno partecipato all’ incontro anche il Garante della sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo e i rappresentanti delle varie associazioni in ambito assicurativo. I prezzi delle RC Auto sono aumentati del 7,3% dalla fine del 2023 e sono in continuo aumento per cui si è deciso di trovare degli accordi con le associazioni.

Il programma prevede di riformare alcune leggi sul Codice della Strada e sul Codice delle Assicurazioni Private, ma anche di fare in modo che chi aveva utilizzato il sisma bonus di procedere con l’ assicurazioni vera e propria. All’ interno della riunione è intervenuta anche Assoutenti con delle proposte che servirebbero a migliorare il sistema delle RC Auto tra cui fissare un tetto del 2% ai profitti delle imprese e dove la polizza è obbligatoria per tutti gli utenti.

RC Auto, prezzi sempre più alti per le assicurazioni

Un’ altra associazione che era presente nell’ incontro con i ministri è Federcarrozzieri che ha proposto di riformare nell’ insieme il sistema della polizza auto in modo da favorire una visione più adeguata, da parte delle imprese, del sistema di assicurazioni per non avere un impatto maggiore sui costi che queste imprese devono sostenere. Un altro contributo importante lo ha dato Codacons ma anche Aiped che sottolinea come bisognerebbe migliorare il sistema dell’ accertamento dei danni da parte dei periti in modo da fornire delle informazioni più dettagliate sulla gravità del danno.

E’ necessario quindi che le associazioni facendo delle altre riunioni in modo da trovare delle risposte chiare nel minor tempo possibile e contribuire a fornire delle soluzioni al caro assicurazioni in modo da accontentare sia le imprese assicuratrici che gli utenti che devono pagare l’ assicurazione.