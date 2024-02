TIM contro Vodafone, sono 4 le OFFERTE da 100 e 150 GIGA

Sono diverse le offerte che si stanno avvicendando nell’ultimo periodo per quanto riguarda la telefonia mobile. Più gestori si affrontano tutti i giorni ma ora la sfida è di diritto quella che riguarda TIM e Vodafone.

La domanda ora è d’obbligo: quale gestore scegliere alla luce di offerte molto simili tra loro? È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di fare un paragone tra le quattro offerte di cui i provider dispongono. Ricordiamo che in entrambi i casi ci sono delle sorprese che possono fare solo che piacere al pubblico.

TIM e Vodafone si sfidano con le offerte Power e Silver: ecco la resa dei conti

La prima offerta, la Power Iron di TIM riesce ad includere al suo interno tutto, con minuti ed SMS senza limiti verso ogni numerazione mobile o fissa, mentre per quanto riguarda i giga ce ne sono 100 in 4G. Il prezzo è di 6,99 € al mese. La seconda offerta, la Supreme Web Easy, offre minuti ed SMS illimitati verso tutti con 150 giga in 4G per la navigazione. Il prezzo in questo caso è di 7,99 €.

Per quanto riguarda Vodafone invece ecco le due Silver, entrambe molto interessanti. La prima concede ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga in 4G a 7,99 € al mese. La seconda è praticamente uguale ma si spinge a 150 giga per 9,99 € al mese.

TIM garantisce a tutti gli utenti la possibilità di avere il primo mese totalmente gratis, cominciando a pagare quindi solo dal secondo in poi. Vodafone invece ha un altro beneficio, ovvero quello di concedere qualche giga in più. Bisogna infatti sottoscrivere il servizio utile per ricaricare automaticamente il credito, conosciuto da tutti come SmartPay. Sarà in questo modo che si potranno ottenere 50 giga ogni mese praticamente gratis da accumulare con quelli delle offerte scelte.

Adesso la scelta sta solo agli utenti, che in ognuno dei casi cadranno certamente bene. Il risparmio è assicurato così come l’abbondanza di contenuti.