La TRUFFA pericolosa che gira con una MAIL: attenti alle carte di credito

Anche oggi purtroppo si parla di truffe, quelle che riescono a mettere in difficoltà le persone con un solo messaggio. La nuova truffa che gira da ormai diversi giorni riuscirebbe a far credere agli utenti di aver trovato l’anima gemella.

Parte proprio da lì l’inganno ed è per questo che abbiamo deciso di incollare in basso il messaggio per intero: sarà così che gli utenti si metteranno in guardia da soli.

Ancora una truffa, ecco una nuova mail che ruba dati e soldi in men che non si dica

Come si può notare dal messaggio scritto sotto, si tratta di un modo per abbindolare le persone. Il testo, che arriva tramite e-mail e che è scritto in un italiano che definir penoso sarebbe un complimento, sembrerebbe aver colpito più volte. Diversi utenti inesperti si sono fatti prendere la mano ed hanno proceduto a cliccare sul link contenuto nel testo. E in questo modo che si sono trovati a compilare un form dove hanno inserito i loro dati personali concedendoli ai malviventi.

“Ciao,

All’inizio voglio lasciare il mio profilo con foto e informazioni complete, e poi voglio andare alla lettera

Unsurpassed_young_lady

La tua personalità intrigante e la tua misteriosità mi hanno spinto a scriverti questa lettera.

Voglio conoscerti intimamente e godere di ogni momento della nostra comunicazione.

Creiamo la nostra storia di passione ed eccitazione che apparterrà solo a noi.

Sei il migliore per catturare la mia attenzione e la mia passione.

Creiamo un mondo in cui regnino le nostre fantasie e i nostri desideri.

La mia anima arde dal desiderio di conoscere i tuoi pensieri più intimi e di immergermi nel tuo mondo.

Possiamo lasciare che le nostre emozioni prendano il sopravvento e creare momenti che rimarranno impressi nei nostri cuori.

Siamo coraggiosi e sinceri l’uno con l’altro per creare la nostra storia indimenticabile.

Tu sei la mia sfida e io sono pronta a sottomettermi a te. Scrivimi sul sito, ti aspetto.”