Iliad, il rivoluzionario operatore di telecomunicazioni, ha annunciato con grande enfasi il lancio di due nuove offerte irresistibili, Flash 150 e Flash 200.

Queste nuove proposte promettono di cambiare radicalmente il panorama delle tariffe telefoniche, offrendo ai consumatori una quantità generosa di dati e servizi ad un prezzo incredibilmente basso.

Flash 150

Con Flash 150, Iliad propone una tempesta di dati con ben 150 GB al mese, il tutto a soli 7,99€. Questo pacchetto non solo offre una quantità impressionante di dati, ma include anche chiamate e SMS illimitati per soddisfare le esigenze comunicative di ogni utente. È un’offerta che non ha rivali sul mercato italiano, soprattutto considerando il prezzo estremamente competitivo.

Flash 200

Per coloro che vogliono navigare a velocità stratosferiche, Iliad presenta Flash 200, con una gigantesca quantità di 200 GB di dati al mese, incluso il supporto per la rete 5G, il tutto a soli 9,99€. Questo pacchetto non solo offre una connessione ultra-rapida, ma comprende anche minuti illimitati di chiamate e SMS. Garantendo una completa libertà di comunicazione. Un’offerta che mette Iliad al vertice della tecnologia mobile.

Iliad: servizi aggiuntivi per un’esperienza utente completa

Entrambe le offerte Flash di Iliad includono una serie di servizi aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza dell’utente. Oltre ai dati e alle chiamate illimitate, gli utenti beneficiano di servizi come:

il roaming europeo con un generoso quantitativo di dati inclusi;

con un generoso quantitativo di dati inclusi; Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali ;

; hotspot ;

; Servizio Mi Richiami e molto altro ancora.

Iliad si impegna a offrire un’esperienza senza pari nel settore delle telecomunicazioni.

Insomma, ancora una volta, con le nuove offerte Flash 150 e Flash 200, Iliad dimostra di essere un pioniere nel settore delle telecomunicazioni. Offrendo ai consumatori soluzioni convenienti e all’avanguardia. Con una vasta gamma di servizi e un rapporto qualità-prezzo imbattibile.