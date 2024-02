TIM e Vodafone si sfidano, il CONFRONTO tra le offerte da 150 GIGA

Il meglio della telefonia mobile in questo momento è offerto da svariati gestori sul mercato italiano, anche se quelli più importanti stanno cercando di riprendere in mano le redini del gioco. Dopo aver visto un numero di offerte davvero interessante, ci sono sia Vodafone che TIM che stanno provando in ogni modo a recuperare gran parte dei loro vecchi clienti.

Da un lato, quello del gestore anglosassone, ci sono le famosissime Silver, che hanno lo stesso nome ma che variano tra loro per via dei contenuti e dei prezzi. Dal lato del provider italiano invece ci sono le due Power, la Iron e la Supreme Web Easy. Queste quattro offerte sono molto simili tra loro se prese a coppie ed è pertanto giusto dire che non c’è troppa differenza. Se TIM concede un regalo ai suoi utenti, Vodafone fa lo stesso con i suoi.

TIM e Vodafone si sfidano con le loro offerte migliori: eccole qui

Sia la promo di TIM che quella di Vodafone mettono a disposizione del pubblico minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e in Europa. La stessa cosa succede con i giga che sono 100 in entrambi i casi. Il prezzo per l’offerta di Vodafone è di 7,99 € al mese, mentre per l’offerta di TIM si scende a 6,99 € al mese.

Le altre due offerte che si sfidano sono la Silver più costosa di Vodafone e la Power Supreme Web Easy. La prima ha un prezzo di 9,99 € al mese, mentre la seconda ha un prezzo di 7,99 € al mese. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma con 150 giga in entrambi i casi.

Queste offerte sono totalmente destinate a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale. Vodafone regala 50 giga a chi sottoscrive il servizio Smartpay per la ricarica automatica. TIM invece regala un mese gratis a tutti coloro che sottoscrivono una delle due Power.