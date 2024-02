Quando le TRUFFE sono pericolose possono SVUOTARE i conti così

Stare attenti alle truffe è obbligatorio, soprattutto quando ci si rapporta al web mediante la propria casella e-mail. Più persone hanno riferito di un testo molto particolare che avrebbe promesso una conoscenza con una bella donna tramite un sito di incontri sconosciuto.

La situazione è risultata davvero molto particolare agli utenti più esperti, ma quelli meno avvezzi a tutto ciò si sono ritrovati in un mare di guai improvvisamente. Qualcuno avrebbe anche perso i dati della carta e di conseguenza i soldi dal conto, bisogna stare quindi molto attenti.

La truffa che non ha paragoni con le altre truffe: ecco la mail pericolosissima

Anche oggi purtroppo ci ritroviamo a parlare di una truffa, una di quelle che purtroppo riescono a cogliere di sorpresa diverse persone. Le altre volte, quando sono arrivate le truffe, la situazione è durata poco, ma ora sta andando avanti già da diverse settimane.

Sfortunatamente le persone che cliccano sui link all’interno di questi testi scritti, si ritrovano improvvisamente a concedere senza neanche saperlo i propri dati personali. Qualcuno addirittura avrebbe concesso anche i dati della sua carta di credito.

“Hey ciao uomo misterioso,

Ho 30 anni e solo recentemente ho deciso di fare la conoscenza di tanti uomini ultimamente.

Ho avuto paura per molto tempo, pensavo che mi avrebbe fatto male al cuore, ma è così,

quando il carattere duro ha avuto a che fare con me per la prima volta, ho provato un dispiacere incredibile.

Ora sono libera e voglio lasciarmi prendere dagli eventi, mi trovo nella tua città e voglio incontrare un uomo.

Passiamo dei bei momenti e ci svegliamo la mattina accoccolati nello stesso letto.

Spero di aver scritto a un vero uomo che non avrà paura di una tale impresa

Per metterti in contatto, usa questo profilo: Alluring_lady

Scrivi semplicemente “Ciao tesoro”. Ti aspetto“