Vodafone sfida TIM: con 200 giga in regalo trionfano le SILVER

Vodafone ha scritto pagine importanti della telefonia mobile e fissa in Italia, ed ora è ritornata con la sua campagna promozionale. Stando a quanto riportato infatti, Vodafone starebbe proponendo ai suoi utenti di una volta un rientro a prezzo agevolato.

Le offerte che sono state lanciate già nel 2023, sono state riportate nel 2024 e riguardano anche utenti totalmente nuovi, a patto che arrivino da gestori ben precisi.

Vodafone, le offerte del momento sono inarrivabili per gli altri: ecco le Silver

Continua a fare fuoco e fiamme Vodafone nell’ultimo periodo, contrariamente ai pronostici del 2023. In maniera alquanto sorprendente, il gestore colorato di rosso ha scelto di risalire in cattedra proponendo delle offerte che definire “vantaggiose” sarebbe dir poco.

La reazione era necessaria per tenere alla larga i gestori che stavano provando in ogni modo a rubare utenti. Attualmente, come si può vedere in giro, sono ancora disponibili le due offerte Silver, fatte di contenuti eccezionali e prezzi incredibili.

Sia la prima che la seconda sembrano assomigliarsi, per poi distinguersi nettamente quando si parla di prezzo e giga per navigare. La prima delle due soluzioni mette infatti sul piatto minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider mobile o fisso. Per quel che riguarda invece la connessione ad Internet in 4G ci sono 100 giga, mentre il prezzo corrisponde ad un totale di 7,99 € al mese.

La seconda soluzione, quella più generosa e anche più costosa, costa 9,99 € al mese. Al suo interno ecco telefonate e messaggi senza limiti verso chiunque con 150 giga in 4G.

I vantaggi non sono però finiti qui, siccome Vodafone rende disponibile un servizio molto interessante. Con Smartpay infatti si può pagare ogni mese in automatico, mediante il proprio conto. Scegliere questa soluzione comporta un aumento di ben 50 giga, tutti ovviamente gratuiti.

A poter sottoscrivere le due offerte Silver sono solo ed esclusivamente coloro che scelgono di abbandonare Iliad o i gestori virtuali.