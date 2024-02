Per questo fine settimana l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di sorprendere con una nuova offerta davvero strepitosa. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta mobile denominata PosteMobile Wow Weekend 50. Quest’ultima offerta era già stata proposta in passato, ma ora è tornata disponibile per questo fine settimana per quattro giorni. Quasi ogni settimana, infatti, l’operatore propone diverse offerte per il weekend.

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha proposto una nuova offerta di rete mobile pensata per il fine settimana. In particolare, la nuova offerta offerta proposta dall’operatore è PosteMobile Wow Weekend 50. Come già detto, quest’offerta è ritornata dopo essere stata disponibile qualche mese fa.

Tuttavia, anche questa volta l’offerta sarà disponibile soltanto per pochissimo tempo. Secondo quanto riportato dall’operatore, infatti, l’offerta in questione sarà attivabile dai nuovi clienti soltanto per qualche giorno, ovvero fino al prossimo 25 febbraio 2024. Per il momento, l’offerta sarà attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore virtuale. Tra questi, sono compresi sia i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia tutti coloro che passeranno da altri operatori telefonici.

Come quanto successo in passato, anche questa volta PosteMobile Wow Weekend 50 include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri e anche SMS illimitati. Gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo mensile di 6,99 euro al mese. Non è previsto il costo di attivazione dell’offerta, ma è però previsto un costo di 10 euro per la scheda sim.

Ricordiamo che solo la scorsa settimana l’operatore aveva reso disponibile anche un’altra interessante offerta. Stiamo parlando in particolare di PosteMobile Wow Weekend 30 che, a differenza della nuova offerta, includeva fino a 30 GB di traffico dati al mese.