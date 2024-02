CoopVoce sfida Iliad con offerte TOP, il SUPER confronto fino a 200 GIGA

Da un lato c’è Iliad e dall’altro ovviamente CoopVoce. La sfida eterna tra le due aziende che si occupano di telefonia in Italia e non solo, continua ad andare avanti alla luce degli ultimi prezzi pubblicati per le loro offerte migliori. Gli utenti possono finalmente scegliere vista la campagna che è stata avviata sia dall’una che dall’altra fazione, ma cosa bisogna prendere?

È un po’ come chiedere a un bambino se vuole più bene a mamma o a papà ma in questo caso la risposta è chiara: ovunque si casca, si casca bene. Innanzitutto c’è da fare un preavviso: tutte e due le offerte dei due gestori sono destinate a tutti gli utenti, senza distinzioni.

CoopVoce e Iliad si sfidano ora: ecco quali sono le offerte migliori sul mercato mobile

Passando ai contenuti, le due offerte sembrano equivalersi in ogni aspetto o quasi. Se un gestore concede un regalo, l’altro ne concede un altro ancora. Partendo da CoopVoce, oggi si parla di un grande ritorno, ovvero quello della tanto famosa EVO 200.

Questa include ogni giorno al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi provider e 1000 messaggi. Per quanto riguarda invece la rete Internet, ci sono 200 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 7,90 € al mese per sempre e potrà essere sottoscritta fino al 6 marzo.

Iliad concede minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in rete 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre. Può essere sottoscritta ancora per pochi giorni.

L’offerta di Iliad garantisce il 5G gratis, mentre quella di CoopVoce costa meno ed offre il primo mese gratis senza far pagare i costi di attivazione, che nel caso di Iliad invece si pagano. Entrambe però durano per sempre allo stesso prezzo, per cui potrebbe essere questo un punto di partenza per far capire che l’una o l’altra non fa troppa differenza.