In occasione della festività del Carnevale, l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Si tratta dell’offerta denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB, ma ora gli utenti avranno pochissimo altro tempo per attivarla. L’operatore ha infatti reso disponibile questa offerta soltanto per questo fine settimana e rimarrà disponibile soltanto fino a oggi 12 febbraio 2024.

PosteMobile, ultime ore per poter attivare la nuova offerta per il Carnevale

Restano ormai poche ore per poter attivare la nuova super offerta dell’operatore telefonico virtuale PosteMobile. Come già accennato in apertura, infatti, da qualche giorno l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB. Si tratta di un’offerta proposta per celebrare la festività del Carnevale e per questo è limitata nel tempo.

Come già detto, l’offerta sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto fino a oggi 12 febbraio 2024. Non è la prima volta che PosteMobile propone l’offerta mobile in questione. L’operatore virtuale l’aveva già resa disponibile durante i primi giorni di questo mese. Si tratta comunque di una buona a occasione per chi è alla ricerca di un’offerta conveniente e non ha bisogno di una quantità esagerata di giga per navigare.

L’offerta PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB include infatti ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+. L’offerta in questione include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Questa volta, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta con un costo di 5,99 euro al mese.

Ricordiamo che questa offerta è attivabile dal sito ufficiale dell’operatore PosteMobile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore. Tra questi, sono compresi sia i nuovi clienti che attivano un nuovo numero sia i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.