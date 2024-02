Lo smartphone è diventato un compagno indispensabile per molti di noi, non solo per le chiamate e gli SMS, ma anche per navigare su Internet, interagire sui social media, controllare la posta elettronica e condurre ricerche istantanee. Data questa crescente dipendenza e la varietà di servizi offerti, la ricerca di piani telefonici convenienti è diventata una priorità per molti utenti. Tra gli operatori che si sono distinti per offrire promozioni competitive e convenienti, Iliad è stato a lungo un leader indiscusso. Eppure, negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata sull’offerta sorprendente di PosteMobile, un operatore di telefonia mobile e fissa che fa parte del rinomato gruppo Poste Italiane S.P.A.

La super competitiva offerta di PosteMobile

PosteMobile ha presentato una nuova offerta per mobile denominata CREAMI EXTRA WOW 50×2, che ha suscitato grande interesse grazie alle sue caratteristiche allettanti. Questa promozione, infatti, offre un pacchetto completo di servizi:

Chiamate con crediti inclusi.

con crediti inclusi. SMS illimitati.

illimitati. Traffico dati fino a 100 GB in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps.

Inoltre, sono inclusi servizi aggiuntivi senza costi extra, come “Ti cerco“, “Richiama ora“, avviso di chiamata, controllo del credito residuo e hotspot per la condivisione della connessione Internet con altri dispositivi.

Tutto questo è disponibile a un prezzo mensile incredibilmente conveniente di soli 8 euro. L’attivazione dell’offerta può essere effettuata comodamente online o presso uno degli uffici postali distribuiti in tutta Italia, con costi di attivazione accessibili che includono sia la SIM che la prima ricarica.

È importante notare che per continuare a usufruire dell’offerta è necessario assicurarsi di avere credito sulla SIM prima della scadenza della mensilità.

Per coloro che optano per la tariffa base, è previsto un costo giornaliero per l’accesso a Internet, mentre per coloro che scelgono di disabilitare questa tariffa, il traffico dati sarà bloccato fino al rinnovo dell’offerta.

Dunque, CREAMI EXTRA WOW 50×2 di PosteMobile si presenta come un’opzione allettante e competitiva sul mercato delle telecomunicazioni, con un pacchetto completo di servizi a un prezzo imbattibile. Con questa offerta, PosteMobile si propone di sfidare persino i giganti del settore come Iliad, dimostrando il proprio impegno nell’offrire soluzioni convenienti e all’avanguardia per i consumatori italiani.