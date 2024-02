A partire dal 1 febbraio 2024, CoopVoce accoglie i suoi nuovi clienti con un’offerta davvero imperdibile. Si tratta della nuova promozione Evo Essential. Coloro che decidono di richiedere la portabilità direttamente attraverso il sito web di CoopVoce, per trasferire il proprio numero di telefono da un altro operatore, potranno godere di questa straordinaria opportunità a soli 4,90 euro al mese. L’offerta inoltre comprende anche attivazione e primo mese completamente gratuiti. Questo significa che tutti gli utenti potranno usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ricevere 200 SMS e avere a disposizione 3 Giga di traffico dati in 4G, il tutto senza alcun costo iniziale.

L’offerta di CoopVoce con servizi gratuiti

Normalmente, chi sceglie di attivare questa promozione online è tenuto a sostenere un costo iniziale di 10 euro. Inoltre, sono compresi anche ulteriori costi relativi al primo mese anticipato dell’offerta. Ora, grazie a questa straordinaria iniziativa proposta da CoopVoce, tutti i costi di attivazione e del primo mese vengono azzerati per coloro che optano per l’attivazione online di Evo Essentials.

Per coloro che preferiscono recarsi direttamente in un punto vendita o prenotare online con ritiro in loco, la procedura prevede invece il pagamento della SIM a 10 euro, che include già 5 euro di traffico telefonico, oltre alla necessità di effettuare una prima ricarica per il mese anticipato dell’offerta.

Parallelamente, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce offre un’altra interessante opzione per coloro che richiedono la portabilità del proprio numero: l’offerta Evo 200 a soli 7,90 euro al mese. Anche questa offerta include, come la precedente, l’attivazione e il primo mese gratuiti, l’opzione è disponibile sia online che nei punti vendita.

In un panorama competitivo dove i costi delle tariffe telefoniche sono spesso fonte di preoccupazione per i consumatori, CoopVoce si distingue offrendo soluzioni convenienti. Con le sue offerte, l’operatore telefonico virtuale garantisce un risparmio significativo senza dover rinunciare alla qualità del servizio. Con queste nuove promozioni, l’operatore conferma il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo un’ampia gamma di opzioni a prezzi accessibili e competitivi. Per il momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali sulla durata di questa iniziativa. Quindi consigliamo a tutti gli interessati di affrettarsi e non perdere questa occasione.