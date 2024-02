Unieuro SBANCA febbraio con offerte shock sulla telefonia

È chiaro come il nuovo volantino di Unieuro abbia il predominio in questo mese di febbraio visti i prezzi proposti. L’azienda sta riuscendo a mettere in mostra tutto il suo potenziale a colpi di tecnologia, quella che realmente conta. Con gli smartphone ultimi usciti sul mercato, Unieuro sta dimostrando di avere i prezzi migliori, anche quando si tratta dei medi di gamma.

All’interno del suo nuovo catalogo infatti ci sono prezzi mai visti prima per la tecnologia in generale ed è per questo che tutti stanno correndo nei negozi. Molto probabilmente tali sconti andranno avanti anche sul sito online, per cui date date sempre un’occhiata dappertutto. In basso si possono scorgere le foto del volantino fisico.

Unieuro mostra prezzi favolosi nel nuovo volantino di febbraio, ecco cosa acquistare

La volontà di primeggiare era già presente nell’ultimo catalogo lanciato qualche settimana fa, ma ora tutto sembra essersi accentuato.

È un chiaro esempio infatti la prima pagina del volantino di Unieuro, dove si vede subito il nuovo Honor Magic6 Lite 5G disponibile con i suoi 256 giga di memoria e con la sua RAM da 8 giga a soli 299 €. Ovviamente le sorprese non finiscono qui, siccome c’è anche un computer portatile HP dotato di un SSD da 512 giga, di una memoria RAM da 8 giga e un display da 15,6″ con risoluzione full HD. Il processore è un Intel Core i5 di 12ª generazione e il prezzo finale corrisponde a soli 529 €.

Addentrandosi nel catalogo, si possono notare anche tanti altri sconti molto interessanti, come quelli sugli iPhone di ultima generazione. Unieuro ci tiene a dare il suo contributo e lo fa con il modello 13 che oggi costa solo 629 € nella variante da 128 giga di memoria. Sono presenti poi al prezzo di listino i nuovi dispositivi di Samsung, quei Galaxy S24 per vasi dall’intelligenza artificiale. Ovviamente tutto quello che acquisterete, avrà due anni di garanzia.