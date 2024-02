MSI, il rinomato leader mondiale nel settore dei notebook di fascia premium, di recente, ha annunciato il lancio della sua ultima serie di laptop in Italia. Questa nuova lineup promette di portare un’ondata di freschezza nel panorama tecnologico.

Offrendo una vasta gamma di opzioni progettate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, dai gamers ai professionisti creativi.

La nuova serie di notebook MSI

La nuova serie di notebook di MSI rappresenta un’importante evoluzione nel mondo della tecnologia. Offrendo prestazioni di alto livello, design innovativo e soluzioni avanzate per soddisfare ogni tipo di utente. Con una gamma così diversificata e potente.

Titan 18 HX

Il Titan 18 HX si distingue come il fiore all’occhiello di questa nuova serie. Ricevendo il prestigioso CES 2024 Innovation Award per le sue incredibili caratteristiche nel gaming e nell’intelligenza artificiale. Dotato del primo display mini LED 4K da 18 pollici al mondo, questo laptop offre una risoluzione cristallina e una gamma cromatica superiore. Con CPU Intel Core i9 di 14° generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, il Titan 18 HX promette prestazioni straordinarie in ogni scenario di gioco e applicazione AI.

Raider GE78 HX e Vector 17 HX

I nuovi Raider GE78 HX e Vector 17 HX offrono prestazioni di alto livello. Questo grazie ai processori Intel Core i9 di 14° generazione e alle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX™ serie 4000. Con display da 17” 16:10 QHD+, questi laptop garantiscono un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva, ideale per i gamers più esigenti.

Stealth 16AI Studio

Il modello Stealth 16AI Studio unisce potenza e portabilità in un design elegante e sottile. Con display da 16″ 16:10 UHD+ o QHD+. Si tratta di un laptop perfetto per chi cerca un dispositivo versatile per lavoro e gaming. Equipaggiato con CPU Intel Core Ultra 9 185H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX™ serie 4000, lo Stealth 16AI Studio offre prestazioni eccezionali in un pacchetto compatto e leggero.

Prestige 16 AI Studio e il Prestige 13 AI Evo

MSI si distingue anche nel settore business con il Prestige 16 AI Studio e il Prestige 13 AI Evo. Il Prestige 16 AI Studio è un laptop ultraleggero e sottile, perfetto per la produttività grazie alle sue funzionalità di intelligenza artificiale e ai processori Intel Core ™ Ultra di 7° o 9° generazione. Il Prestige 13 AI Evo, invece, offre massima portabilità e lunga autonomia di lavoro, ideale per professionisti in movimento.

Creator M16 HX

Infine, MSI propone una serie di notebook dedicati ai content creator, come il Creator M16 HX. Con display da 16” 16:10 QHD+ e CPU Intel Core ™ i7 o i9. Questo laptop offre prestazioni senza compromessi per chi lavora con contenuti multimediali. Affiancato dal CreatorPro X18 HX e il Creator 16 AI Studio, MSI offre soluzioni complete per le esigenze dei professionisti creativi.

Insomma, con tutte queste novità MSI continua a consolidare la propria posizione di leadership nel mercato dei notebook di fascia premium.