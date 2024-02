Vedere distruggere uno smartphone appena uscito sul mercato è sempre un trauma ma, per fortuna, ci sono device che riescono a resistere bene agli stress test. Il OnePlus 12 è un di questi dispositivi che non daranno grossi grattacapi ai proprietari.

Attraverso gli stress test, infatti, gli YouTuber vanno a simulare in pochi minuti varie tipologie di danni. In questo modo è possibile capire come la normale usura o i danni accidentali possono influenzare l’usabilità dei device.

Come mostrato da JerryRigEverything sul proprio canale YouTube, il OnePlus 12 è stato sottoposto alle tre prove classiche: il test di resistenza ai graffi e alla piegatura. La prova ha permesso anche di effettuare il confronto diretto con i precedenti modelli, tutti quasi distrutti dallo stress test dello YouTuber.

JerryRigEverything ha torturato il nuovo OnePlus 12 e il device ha resistito bene allo stress test dello YouTuber

Il test inizia con una prova inedita, infatti OnePlus 12 è dotato della tecnologia Aqua Touch che permette di utilizzare il device con le mani bagnate. Il risultato è una digitazione sempre precisa grazie ad una rilevazione ottimale delle dita sullo schermo.

Immediatamente dopo, è iniziato lo stress test vero e proprio. Lo YouTuber ha iniziato ad incidere il display di OnePlus 12. Come tutti i device della concorrenza, i primi segni si iniziano a notare intorno alla punta di durezza 6 e i solchi evidenti arrivano con la punta di durezza 7.

Il sensore di impronte digitali, nonostante il vetro sia profondamente inciso, non mostra segni di errore. La scocca in alluminio tende a graffiarsi esattamente come tutti i principali competitor. La scocca posteriore in vetro, invece, resiste bene alle sollecitazioni così come avviene anche per il vetro che protegge le fotocamere.

La prova della resistenza alla piegatura segna un passo avanti per il brand OnePlus. A differenza dei modelli precedenti, la resistenza strutturale è elevata e il device non si piega o frantuma in alcun modo.

OnePlus 12 si conferma un dispositivo solido e resistente in grado di durare nel tempo. L’unica preoccupazione per gli utenti potrebbe essere il vetro che copre le fotocamere. Trattandosi di un unica porzione circolare, in caso di rottura, tutte le foto verrebbero rovinate e sarebbe necessario cambiare l’intero pezzo.