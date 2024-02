MSI, leader nel settore dell’IT, rivoluziona il mondo del gaming portatile con il lancio imminente di Claw, la sua innovativa console portatile.

Presentata in anteprima mondiale al CES di Las Vegas, Claw promette un’esperienza di gioco senza precedenti. Grazie all’integrazione dei potenti processori Intel Core Ultra 7 155H e della rivoluzionaria tecnologia Intel XeSS. Garantendo una fluidità di gioco straordinaria anche con i titoli più esigenti.

Claw si distingue per il suo design ergonomico che assicura un comfort eccezionale anche durante le lunghe sessioni di gioco. Dotata di controller reattivi e tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, la console offre prestazioni elevate senza compromessi. Mantenendo sempre il sistema termico sotto controllo per garantire la massima efficienza anche nei momenti più intensi.

MSI Claw: display Full HD e autonomia record

Tra le principali caratteristiche del MSI Claw, troviamo:

Il display touchscreen da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz garantisce un’esperienza visiva impeccabile, con una riproduzione dei colori brillante e dettagliata.

con garantisce un’esperienza visiva impeccabile, con una riproduzione dei colori brillante e dettagliata. La batteria da 53 Whr, la più capiente nella sua categoria, offre un’autonomia fino a 2 ore con una singola carica. Consentendo ai giocatori di immergersi completamente nel mondo del gaming senza preoccupazioni.

MSI Claw offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Consentendo ai giocatori di adattare i tasti e le macro secondo le proprie preferenze e lo stile di gioco. Grazie a MSI Center M e MSI APP Player, l’accesso alle impostazioni essenziali e la compatibilità con i giochi per Windows e Android sono sempre garantiti per un’esperienza di gioco senza limiti.

Disponibilità e prezzi

MSI Claw sarà disponibile in Italia a partire dall’inizio di Aprile. Con la possibilità di prenotarla in anteprima a partire dal 14 Marzo 2024 al prezzo di 899 euro IVA inclusa. La console sarà inizialmente distribuita in esclusiva da MediaWorld, accompagnata da una pratica custodia per il trasporto.

Con Claw, MSI si conferma ancora una volta all’avanguardia nel settore del gaming portatile. Offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco senza precedenti grazie a prestazioni elevate, design ergonomico e una gamma completa di funzionalità avanzate.