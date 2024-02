Hyundai ha presentato la nuova i20 N Line, che incarna lo spirito sportivo della Nuova i20 introdotta nel 2023. Questa versione offre un design esterno e interno rivisitato, promettendo di soddisfare gli appassionati con un’estetica audace e moderna.

Tra gli elementi distintivi della N Line ci sono i cerchi in lega da 17 pollici, la griglia del radiatore anteriore rinnovata, e paraurti esclusivi.

Tutte caratteristiche che conferiscono un aspetto aggressivo e unico al veicolo.

La scelta tra nove colori esterni, inclusi quattro nuovi, permette ai conducenti di personalizzare ulteriormente il proprio stile sulla strada.

Hyundai i20 N Line: un interno sportivo e confortevole

L’abitacolo della Hyundai i20 N Line trasuda un’atmosfera sportiva e raffinata. Tra questi particolarmente interessanti sono:

I dettagli in rosso , volante in pelle traforata , pomello del cambio personalizzato e cuciture a contrasto catturano l’attenzione.

, , e catturano l’attenzione. sedili sportivi avvolgenti e pedaliera in alluminio che aggiungono un tocco di dinamicità.

e che aggiungono un tocco di dinamicità. Luci ambientali multicolore personalizzabili completano l’esperienza. Offrendo un’atmosfera accogliente adattabile alle preferenze del guidatore.

Sicurezza e connessione

La Hyundai i20 N Line non trascura la sicurezza e la connettività. Dotata di un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) e il Lane Following Assist (LFA). La vettura offre una protezione ottimale durante la guida. Funzioni come:

Il Parking Assist (PA)

Il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA)

Il Navigation Smart Cruise Control (NSCC)

Rendono la guida più sicura e confortevole. Ma non è tutto, le porte USB di tipo C, il sistema eCall di seconda generazione e gli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) garantiscono una connettività all’avanguardia.

Un marchio Di eccellenza

La gamma ‘i’ di Hyundai, che comprende modelli come i10, i20 e i30, continua a conquistare il cuore degli europei grazie alla sua qualità, affidabilità e praticità.

Con l’introduzione della nuova variante N Line, l’azienda dimostra il suo impegno nell’offrire design dinamico, connettività all’avanguardia e caratteristiche di sicurezza imbattibili. Con ulteriori dettagli su disponibilità, motorizzazioni e allestimenti in arrivo nelle prossime settimane, l’attesa per il lancio commerciale della i20 N Line è sempre più eccitante.