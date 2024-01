Dopo l’anticipazione della settimana scorsa, finalmente arriva l’ufficialità grazie al CES 2024 di Las Vegas, MSI Claw è realtà, sarà il nuovo PC gaming handheld pronto a sfidare l’ampia concorrenza che si è creata in questi anni.

Come riportato da The Verge, la MSI Claw monterà il nuovo processore Intel Meteor Lake Core Ultra e sarà distribuita in tre modelli diversi, con fasce di prezzo che varieranno dai 699$ ai 799$, rispettando quindi lo standard di prezzo dei suoi competitor.

Sappiamo inoltre che il modello base avrà un Intel Core Ultra 5, mentre il modello più avanzato dovrebbe avere l’Intel Core Ultra 7. Il nuovo processore sarà fondamentale per offrire una delle migliori esperienze videoludiche possibili, permetterà di sfruttare la tecnologia upscaling di Intel XeSS, puntando a far giocare i titoli tripla-A senza troppi problemi.

MSI Claw gaming handheld will be priced from $699-$799 with three models, up to Intel Core Ultra 7 & 1TB storage

$699 base includes Core Ultra 5 / 512GB storage

Arrives in first half of 2024https://t.co/E9m7H86NaU

Details + specs https://t.co/KRH5m3Qa4n pic.twitter.com/LNyVwfg1VR

— Wario64 (@Wario64) January 8, 2024