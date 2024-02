Expert distrugge Euronics con smartphone quasi GRATIS oggi

Il periodo sembra essere molto prolifico per acquistare qualcosa di appartenente al mondo dell’elettronica. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che fanno capo ai grandi colossi che affollano il territorio italiano. Tra questi di diritto c’è anche il nome di Expert che è uno dei migliori e che ha monopolizzato l’Italia durante gli ultimi anni con le sue offerte.

Grazie all’ultimo volantino, tutti hanno capito quanto fossero importanti determinati prezzi, non essendo disponibili da nessun altra parte. Proprio nel catalogo che trovate in basso è dimostrato tutto ciò: ci sono le foto del volantino per intero.

Expert surclassa alla concorrenza con delle offerte mai viste prima, ecco degli esempi

Ogni grande magazzino sa cosa deve fare per dominare ma quando si mette all’opera Expert, non c’è gioco per nessuno. Dopo gli sconti lanciati dalla concorrenza, l’azienda ha scelto di non restare con le mani in mano ed ha lanciato il suo nuovo catalogo pieno di offerte.

Come si può notare nel volantino, ci sono un’infinità di prodotti in sconto, a partire dalle prime pagine. In primo luogo gli utenti non fanno altro che notare l’iPhone 14 da 128 giga di memoria interna, il quale viene fuori in più colorazioni e con un prezzo di soli 699,90 €.

Non mancano i computer interessanti e questo viene dimostrato in pieno dal portatile di Acer che al suo interno ha un processore Intel Core i5 accompagnato da 8 GB di RAM e da uno schermo da 15,6″ in full HD. Il prezzo in questo caso è di soli 499 €. Anche le televisioni sono disponibili in grande quantità: ecco ad esempio la Samsung Crystal UHD da 43″ con un prezzo assurdo di soli 449 €.

Dando ancora un occhiata al volantino e recandosi nelle pagine successive, si può notare come ci siano anche altri prodotti molto interessanti. Ricordiamo che tutto quello che acquisterete avrà due anni di garanzia.