MediaWorld, la FOLLIA del nuovo volantino di prezzi al 70% di sconto

Continua ad avere ragione sulla concorrenza MediaWorld che con le sue offerte è riuscita a dare una sterzata decisa. L’azienda mette nel catalogo i più grandi sconti, a partire dagli smartphone fino ad arrivare a computer, televisioni, elettrodomestici e vari accessori interessanti.

Ovviamente l’obiettivo del pubblico è quello di risparmiare quanto più possibile e tutto ciò è garantito. Si dovrà solo dare un’occhiata al catalogo e scegliere un prodotto: la percentuale di sconto sarà nettamente maggiore rispetto ai volantini di tutte le altre aziende.

Ricordiamo che c’è anche l’opportunità di entrare all’interno del “Club“, area riservata dall’azienda solo ai membri. In basso potete dare un’occhiata al volantino per intero ma anche ad alcune offerte spiegate più minuziosamente.

MediaWorld mette in difficoltà gli altri con un volantino spaziale

1 su 29

In primo luogo, si può notare come siano disponibili tutti i nuovi dispositivi della gamma Galaxy S24 di Samsung. A partire dal primo fino all’ultimo, c’è disponibilità in tutti i colori e in tutte le varianti. Non passano in secondo piano poi i computer portatili siccome ci sono i principali marchi a farla da padroni. ASUS è sicuramente uno dei primi e lo dimostra con la presenza del suo famosissimo Vivobook d 15,6″. Al suo interno ci sono 256 giga di memoria e 8 GB di RAM ma anche un processore Intel Core i5 di 12esima generazione. Il prezzo finale è di soli 599 €.

A seguire, ci sono anche tanti altri computer ma l’attenzione si sposta nettamente sul Samsung Galaxy S23, prodotto che ha un prezzo di 679 €. Non mancano ovviamente gli iPhone di Apple che sono disponibili con tutte le nuove varianti ma non solo. Partendo da uno dei top di gamma in assoluto, ecco il modello 15 Pro da 256 GB di memoria a 1099 €. Chiaramente non c’è alcun bisogno di correre ai ripari dopo l’acquisto siccome ci sono due anni di garanzia garantiti dall’azienda.