Euronics ha i prezzi più BASSI di tutti, ecco iPhone e Samsung super scontati

Era nell’aria il nuovo volantino di Euronics che effettivamente è arrivato con sconti clamorosi che andranno avanti fino al 28 febbraio. Saranno svariate le soluzioni disponibili nelle varie categorie, così come quelle utili per i pagamenti.

Ricordiamo che si può acquistare in più modalità: in un’unica soluzione con carta o in contanti e a rate, scegliendo quante farne e soprattutto cominciando a pagare dalle estate.

Euronics, ecco quali sono i prezzi più interessanti in assoluto del volantino nuovo

Dopo aver dato un’occhiata al volantino qui in alto, gli utenti possono fare le loro considerazioni. Secondo quanto riportato, difficilmente si troveranno prezzi così bassi altrove ed è per questo che, come si può notare sulla prima pagina, Euronics è sicura di sé ed offre un’iniziativa. Qualora dovesse essere ravvisato un prezzo più basso, l’azienda provvederà al rimborso con la differenza.

Venendo ai prodotti in sconto, con il 18,4% in meno sul prezzo originale, ecco la nuova consolle di Sony, la PlayStation 5 Slim che costa oggi solo 473 € in offerta. Ovviamente per giocare alla grande serve una televisione di buon livello ed è per questo che salta all’occhio la smart TV di Hisense, il modello da ben 55″ di diagonale. Con la sua risoluzione massima in 4K, si presenta oggi con uno sconto del 36,7% al prezzo totale di soli 348 €.

Una delle più grandi offerte però arriva sicuramente nella zona riservata ai prodotti di Apple. Qui ci sono tutti gli iPhone 15 e anche altri modelli del passato ma ciò che sta andando a ruba è ovviamente il MacBook Air con processore M2. Il prezzo infatti scende vertiginosamente e passa da 1529 € a soli 1165 €. Queste sono alcune delle proposte del nuovo volantino di Euronics, che ne possiede tante altre ed è per questo la migliore del mese di febbraio. Tutto quello che gli utenti acquisteranno avrà un minimo di due anni di garanzia a disposizione.