Uno dei prezzi più bassi che avete mai visto per Apple iPhone 14, gli utenti infatti oggi possono approfittare di uno sconto di quasi 200 euro, grazie all’ultima promozione pensata e lanciata direttamente da Amazon.

Il modello attualmente in promozione non presenta differenze particolari rispetto ai più standard visti in passato, ha 128GB di memoria interna, senza avere la possibilità di espanderla con l’ausilio di una microSD, ed è disponibile al prezzo indicato solo ed esclusivamente per quanto riguarda la colorazione Mezzanotte.

Apple iPhone 14 è davvero ad un prezzo da urlo

Acquistare oggi un Apple iPhone 14 è molto più economico di quanto pensiate, infatti il prodotto in questione avrebbe un listino, o prezzo consigliato, di 879 euro, una cifra che però non può più essere presa in considerazione, per il semplice fatto che sul mercato si trovano anche i modelli di nuova generazione. Ecco quindi che Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 20%, portandolo ad un prezzo finale, per la variante indicata nell’articolo, di 699 euro. Lo potete acquistare qui.

Il dispositivo presenta le caratteristiche tecniche classiche che ci saremmo aspettati di vedere, ha quindi un display da 6,1 pollici di diagonale, è il solito Super Retina XDR, che risulta essere supportato alla perfezione da una batteria che dovrebbe garantire fino a 20 ore di utilizzo continuativo in riproduzione video, grazie ad un SoC, l’A15 Bionic, capace di chiedere poca energia direttamente al suddetto componente (con GPU 5-core). Il sistema di fotocamere, integrato nella parte posteriore, è composto ancora da due sensori da 12 meagpixel, con modalità Azione e la possibilità di registrare video in Dolby Vision in 4K a 30fps. Il prodotto è completamente sbrandizzato, ha garanzia legale della durata di 24 mesi, e quindi riceverà aggiornamenti software molto più tempestivi degli altri.