CoopVoce lancia la BOMBA, 200 giga GRATIS per tutti con la EVO

Con grande consapevolezza, ogni gestore sa che tutti i mesi possono rappresentare un crocevia importante, sia in bene che in male. Le grandi armate hanno visto scappare via tanti utenti durante gli ultimi anni a causa di un rinnovamento continuo dell’intera scena telefonica mobile. Il merito di tutto ciò è da attribuire al grande rilancio dei gestori virtuali che ad oggi riescono a raccogliere una buona fetta di mercato in Italia. CoopVoce è il principale rappresentante di questa categoria.

Con le varie campagne promozionali lanciate nel corso degli anni, questa realtà si è guadagnata il favore del pubblico e della critica. Il merito va attribuito sicuramente alle sue offerte, quelle della gamma EVO che ora hanno accolto una nuova soluzione.

CoopVoce lancia a sorpresa la sua EVO 200, ecco cosa include mensilmente

Mancano circa 16 giorni e l’offerta migliore di CoopVoce scomparirà di nuovo per lasciare posto ad una nuova proposta. Come tanti utenti avranno già visto durante gli scorsi giorni, e ritornata disponibile la famosissima EVO 200, che il gestore virtuale ha reintrodotto senza preavviso.

Parliamo di un’opportunità davvero importante, siccome garantisce ai migliori contenuti per un prezzo ugualmente vantaggioso. Al suo interno infatti ci sono tutti i minuti e i messaggi che si desiderano, senza parlare dei giga per navigare sul web. I privilegi offerti da CoopVoce non sono solo questi ma riguardano anche i servizi di contorno che ormai tutti amano.

La EVO 200 riesce a garantire tutto per un un prezzo mensile che dura per sempre pari a soli 7,90 €. I contenuti presenti all’interno della promozione mobile equivalgono a minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e soprattutto 200 giga in 4G per Internet. Per quanto concerne il costo di attivazione, non va pagato praticamente nulla essendo gratuito e c’è anche il primo mese gratis offerto da CoopVoce. Il primo pagamento parte dal secondo in poi.