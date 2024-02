TRUFFA clamorosa, così hanno SVUOTATO migliaia di conti

Purtroppo stanno arrivando diverse segnalazioni in queste ore di una nuova truffa che avrebbe colto di sorpresa i poveri utenti. Bisogna stare sempre allerta, anche perché sta capitando sempre più spesso di incappare in problematiche di questo genere. L’obiettivo dei truffatori sono ovviamente tutti coloro che hanno poca esperienza nel campo del web ed è per tale motivo che vengono inviati migliaia e migliaia di messaggi.

Il tutto viene inoltrato tramite e-mail, per riuscire a cogliere di sorpresa coloro che le leggono ogni giorno. Qual è lo scopo? Semplice: far cliccare i poveri malcapitati su un collegamento ipertestuale, che finirà per ricondurli alla truffa vera e propria. Le persone crederanno di iscriversi ad un sito di incontri dove incontrare appunto finalmente la ragazza che gli scriveva tramite e-mail. Non sarà altro che un modo per rubare le credenziali di accesso con quindi anche i dati personali e delle carte di credito.

Truffa nuova in arrivo a fine febbraio: fate molta attenzione all’inganno

Questo in basso è il messaggio così come arriva tramite e-mail, praticamente uguale. State molto attenti a tutto ciò che assume sembianze del genere visto che potrebbe essere davvero dannoso.

“Ciao! Mi chiamo Oscar e sogno di incontrarti da molto tempo.

Non posso dimenticare il momento in cui ti ho visto per strada, ma sfortunatamente non sono riuscito a salire.

Vivo da sola, quindi suggerisco di incontrarci a casa mia per trascorrere del tempo in un ambiente piacevole. Penso che sarebbe fantastico conoscerci meglio e scambiare contatti. Tuttavia, riconosco che l’uso della posta elettronica non è sempre sicuro o conveniente. Ho un profilo su un sito di incontri, dove ho compilato tutti i miei dati. Pertanto, ti suggerisco di scrivermi lì in modo che possiamo comunicare in modo sicuro e confortevole. Lascerò un link al mio profilo e attendo con ansia il tuo messaggio.

Affinché tu possa immaginare che aspetto ho, ho allegato una mia foto a questa lettera. Spero che vi piaccia e che lo troviate interessante.“