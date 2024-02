Lenovo si prepara a stupire il mondo della tecnologia con un concept rivoluzionario che potrebbe ridefinire il concetto stesso di notebook.

Il Mobile World Congress 2024 si appresta ad essere lo scenario perfetto per la presentazione di questa straordinaria innovazione, che promette di catturare l’attenzione di tutti i presenti.

Le anticipazioni diffuse da Evan Blass (evleaks) su X non lasciano spazio ai dubbi, Lenovo è pronto a svelare un notebook con uno schermo trasparente.

Ciò significa che quando il dispositivo è spento, sarà possibile osservare ciò che si trova dietro lo schermo. Mentre quando è acceso, una parte del display potrebbe rimanere trasparente, dando vita a esperienze visive uniche.

Questo concept rappresenta un’affascinante dimostrazione delle capacità tecniche di Lenovo e apre la strada a possibili sviluppi nel design dei laptop del futuro.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che si tratta ancora di un’idea in fase di sviluppo, e non sono state rese note informazioni riguardanti funzionalità, costi o disponibilità sul mercato.

Lenovo, una sfida tecnologica ed economica

Anche se non è la prima volta che si parla di schermi trasparenti nel settore della tecnologia, l’idea di applicare questa tecnologia ai notebook Lenovo rappresenta una sfida tecnologica ed economica.

Tecnologie all’avanguardia come questa solitamente comportano costi di produzione elevati, che potrebbero riflettersi su prezzi di vendita altrettanto elevati.

Samsung presentò uno schermo trasparente per notebook al CES 2010, ma sembra che il concept di Lenovo sia ancora più avanzato. Grazie ad una maggiore trasparenza e funzionalità innovative. La presenza di una fascia scura alla radice dello schermo suggerisce che potrebbero essere alloggiati i componenti necessari per “proiettare” l’immagine sul vetro. Una tecnolgia simile all’head-up display presente in alcune automobili.

La seconda parte del concept Lenovo riguarda la tastiera e il trackpad, che potrebbero essere digitali e integrati direttamente nello schermo. Anche se questa soluzione potrebbe non essere comoda per tutti gli utenti, i prototipi come quello presentato al MWC 2024 sono principalmente dimostrazioni di forza e innovazione. Con la praticità che verrà valutata in seguito per eventuali produzioni in serie.