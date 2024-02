Vodafone distrugge TIM e Iliad, bastano 7 EURO per avere fino a 200GB

Vodafone sta mettendo sul piatto sempre più offerte con l’intento di battere tutti e a quanto pare anche questa volta ci riuscirà. Sono due le offerte mobili disponibili che hanno tantissimi contenuti dalla loro parte e prezzi straordinari.

Sono ritornate dunque le due Silver, piene di tutto ciò che gli utenti desiderano. Sono ancora disponibili ma solo per alcuni clienti di alcuni gestori.

Vodafone ha trovato il metodo per riportare indietro i suoi vecchi utenti

Per avere il meglio, bisogna scegliere Vodafone nel mondo della telefonia mobile. Le sue offerte attualmente sono due e fanno entrambe capo alla famosissima linea Silver.

La prima riesce ad offrire minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga in 4G tutti i mesi per 7,99 € al mese. La seconda, che possiede gli stessi minuti e messaggi, si differenzia perché offre 150 giga ogni mese a 9,99 €.

Oltre a tutte queste grandi opportunità che sono comprese all’interno delle due offerte appena raccontate, ce ne sono anche delle altre. Queste consistono nei tanti servizi che Vodafone mette sempre a disposizione del suo pubblico, ma uno su tutti: il servizio di ricarica automatica Smartpay. È proprio in questo modo che le persone possono dimenticare di dover fare la ricarica telefonica ogni mese, lasciando che Vodafone prenda i soldi in automatico da un conto o da una carta. Scegliendo questa opzione, si guadagneranno 50 giga in più da accumulare con quelli dell’offerta Silver scelta. Si potrà arrivare pertanto ad una somma di 150 o 200 giga in base alla soluzione.

Chiaramente non tutti possono scegliere di far parte di Vodafone scegliendo una delle due Silver. Il celebre processore anglosassone ne vuole togliere utenti soprattutto a due fazioni che sono Iliad e quella dei gestori virtuali. Solo chi proviene da qui dunque potrà avere il privilegio di scegliere una delle due offerte in questione.