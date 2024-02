Expert batte UNIEURO con iPhone e Samsung quasi GRATIS

Sono diverse le ragioni che portano i grandi magazzini a fare del loro meglio per dominare. La principale è ovviamente quella di avere un guadagno netto maggiore, così da sostenersi visto che il settore sembra in calo dopo l’arrivo dei colossi e-commerce. Non conoscono crisi alcuni marchi molto famosi, i quali in Italia hanno fatto la storia e che ancora oggi continuano a farla. Le aziende più influenti ovviamente non poteva che esserci anche Expert, che domina infatti danni non solo in Italia.

Anche oggi sembra essere la volta buona per portare a casa degli smartphone, un computer, una televisione o molti altri prodotti. L’obiettivo principale dell’azienda è quindi sempre lo stesso, ovvero quello di migliorarsi rispetto all’ultimo volantino con il lancio di questo nuovo catalogo che garantisce tanto risparmio e tanta qualità. Dopo lo scorso 21 febbraio, ovvero ieri, è arrivato un nuovo volantino ulteriore, con Expert che vuole confermare quanto di buono fatto. Effettivamente molti prezzi sembrano essere stati rinnovati e quindi portati avanti per la gioia di chi non era riuscito a prenderli al volo. A tal proposito, il consiglio è quello di dare un’occhiata alle immagini nella galleria sottostante per avere un resoconto completo.

Expert vuole battere la concorrenza e lo fa con il nuovo volantino di fine febbraio

Il mese di febbraio sta arrivando al termine, ma come si può vedere dal nuovo volantino di Expert, le offerte risultano vantaggiose al massimo. Il colosso vuole spararsi dunque gli ultimi botti, tenendo bassi i prezzi soprattutto sulla tecnologia. Come si può notare all’interno del volantino, ci sono gli smartphone di Samsung ed Apple a prezzi davvero ottimi, fino ad arrivare agli ultimi arrivati Galaxy S24 a prezzo di listino.

Ovviamente non mancano i computer, come ad esempio nel caso dell’Acer in prima pagina con processore Intel Core i5 a 499 €. In prima pagina poi si può vedere l’iPhone 13 a soli 629 € con 128 GB di memoria, davvero un gran compromesso.