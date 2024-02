La conferenza svoltasi presso l’auditorium Adriano Visconti di Palazzo Aeronautica ha segnato un momento significativo nella storia dell’esplorazione spaziale italiana, focalizzandosi sui risultati epocali derivanti dalla missione Axiom 3 “Voluntas“. Organizzata dalla Difesa Italiana in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente dell’ASI, il Professore Teodoro Valente, e il Colonnello Walter Villadei, il nuovo “astronauta” dell’Aeronautica Militare.

Durante il corso della conferenza, sono stati esaminati i risultati fondamentali conseguiti durante la missione Voluntas e sono stati delineati i prossimi programmi ambiziosi che vedranno l’Italia giocare un ruolo sempre più centrale nella ricerca, nello sviluppo e nelle missioni nello Spazio profondo. L’Italia, infatti, si posiziona tra i principali contribuenti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con un impegno finanziario significativo finalizzato a promuovere programmi di ricerca scientifica e tecnologica spaziale. Inoltre, l’ASI ha consolidato un solido rapporto di partenariato con la NASA, testimoniando l’impegno dell’Italia nel panorama internazionale dell’esplorazione spaziale.

La missione spaziale dell’Aeronautica Militare

Tanto il Generale Goretti quanto il Professore Valente hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le varie entità coinvolte nella missione Axiom 3 “Voluntas”. L’Aeronautica Militare, in particolare, ha agito come mediatore tra l’industria, i centri di ricerca e la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), consentendo la realizzazione di sperimentazioni cruciali. Il Presidente dell’ASI ha evidenziato l’importanza della lunga collaborazione con la Difesa e l’Aeronautica Militare riguardo alla messa in orbita di satelliti italiani, tra cui spiccano il Sicral e i Cosmo Skymed, simboli dell’eccellenza tecnologica nazionale nel settore satellitare.

Il Colonnello Villadei ha condiviso il suo entusiasmo per l’esperienza spaziale, evidenziando l’importanza dell’addestramento e del supporto fornito a terra per il successo della missione AX 3 “Voluntas”.

Il Generale Goretti ha ringraziato il Ministro Guido Crosetto per il sostegno fornito e ha espresso la piena soddisfazione dell’Aeronautica Militare per il successo della missione. Ha inoltre annunciato la continuazione della collaborazione con le società private nel settore spaziale, facendo riferimento al volo sub–orbitale effettuato con la navicella SpaceShipTwo di Virgin Atlantic, che ha visto a bordo il Colonnello Villadei, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi e il Dottor Pantaleone Carlucci del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), oltre alle SpaceX ed Axiom Space, che hanno reso possibile la missione AX 3 “Voluntas”.

Infine, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha indicato una missione lunare come prossima sfida spaziale, annunciando che l’Aeronautica Militare è già al lavoro per raggiungere questo ambizioso obiettivo.