Lidl distrugge MD Discount, c’è una FRIGGITRICE praticamente REGALATA

Come è stato dimostrato anche durante tutto l’arco del 2023 che è ormai consegnato alla storia, i grandi magazzini vogliono dominare. Sono diverse le aziende che ogni giorno entrano in gioco per far vedere le loro migliori qualità, offrendo diverse tipologie di merce. Più nomi hanno catalizzato verso di loro l’attenzione del pubblico, come ad esempio quello di Lidl. Il grande colosso che si occupa soprattutto della concessione di beni di prima necessità come il cibo e quelli per la casa, non si tira indietro dal diversificare quel che offre.

Gli ultimi volantini sono stati infatti molto interessanti e quello lanciato proprio lo scorso 19 febbraio non è da meno. Lidl vuole far vedere infatti che la merce all’interno dei suoi scaffali è la migliore in circolazione, proprio come dimostrato durante tutti gli altri mesi. Oltre a tutte le categorie alimentari, c’è un’intera categoria riservata agli elettrodomestici e una riservata agli utensili da lavoro, sponsorizzati dal fenomeno del body-building Arnold Schwarzenegger. In basso potete dare un’occhiata al volantino completo e soprattutto ad alcune offerte spiegate nel particolare con prezzi e garanzia.

Lidl continua per la sua strada: le sue offerte sono le migliori, ecco il volantino

Dopo aver visto la concorrenza di uscire a mettergli i bastoni tra le ruote, Lidl non vuole più fermarsi e lo fa con un nuovo volantino. L’azienda mette in mostra le sue capacità proponendo degli articoli mai visti prima, come quelli nel mondo degli elettrodomestici. Direttamente come si può notare nel catalogo qui in alto, c’è una friggitrice ad aria da 4 litri di capienza con un display LED e tanti tasti soft touch. Il suo costo è di soli 49,99 € e ci sono tre anni di garanzia.

Per quanto riguarda gli utensili da lavoro invece ecco una idropulitrice ad alta pressione che da questo giovedì, ovvero oggi, è in sconto a 129 €. Anche in questo caso la garanzia è di ben tre anni.