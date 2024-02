A partire dal prossimo 29 febbraio 2024, WhatsApp non sarà più accessibile su una serie di modelli di smartphone a causa di uno degli ultimi aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica istantanea che esclude i dispositivi considerati obsoleti. Questa decisione di Meta, la società madre di WhatsApp, si basa sull’obiettivo di garantire standard di sicurezza e funzionalità più elevati. Standard che non possono essere supportati dai dispositivi più vecchi.

Questa è una pratica comune per le app per smartphone che subiscono frequenti aggiornamenti per adattarsi alle esigenze dei dispositivi più recenti, rendendo di fatto i dispositivi più datati incompatibili. WhatsApp segue questa tendenza, annunciando periodicamente la cessazione del supporto per specifici dispositivi che eseguono versioni obsolete dei sistemi operativi, sia per Android che per iOS.

I dispositivi che non supporteranno più WhastApp

Dal 29 febbraio, i dispositivi con Android 4 o versioni inferiori non potranno più accedere a WhatsApp, mentre versioni successive dell’applicazione escluderanno dispositivi con Android 5 e iOS 12. Questa decisione influenzerà una vasta gamma di smartphone, tra cui modelli Samsung come il Galaxy Core, il Galaxy Trend Lite e il Galaxy S3 Mini, così come dispositivi Huawei come l’Ascend Mate e l’Ascend G740.

LG è uno dei marchi più colpiti da questo ultimo aggiornamento. Infatti, sono molti i modelli LG, soprattutto della serie Optimus che perderanno l’accesso a WhatsApp. Tra i dispositivi LG interessati figurano l’Optimus L2 II, l’Optimus L5 II e l’Optimus F7.

Allo stesso modo, dispositivi di marchi come Sony, Lenovo, ZTE, Wiko e Archos subiranno a breve lo stesso destino. Insieme a questi dispositivi troviamo anche alcuni modelli Apple, come ad esempio l’iPhone 6S. E non solo. Nella lista troviamo anche il Xperia M di Sony e il Grand Memo di ZTE anch’essi preclusi dall’utilizzare WhatsApp a partire dal prossimo 29 febbraio.

Dunque, per continuare a utilizzare WhatsApp, i dispositivi dovranno supportare Android 5.0 o versioni successive, iOS 13.0 o versioni successive, o KaiOS 2.5.0 o versioni successive. Questo aggiornamento evidenzia l’importanza di mantenere i dispositivi aggiornati per garantire l’accesso continuo alle applicazioni e ai servizi più recenti. Se avete dei dispositivi più datati e volete sapere se il vostro smartphone è incluso nella lista vi invitiamo a consultare la lista ufficiale.