Whatsapp, tra 9 giorni l'app scomparirà da molti smartphone

Una svolta significativa attende gli utenti di WhatsApp: dal 29 febbraio, un elenco di modelli di smartphone non potrà più accedere alla celebre piattaforma di messaggistica. Questo cambiamento è dovuto al fatto che tali dispositivi sono considerati obsoleti e, di conseguenza, incapaci di garantire il supporto necessario per l’applicazione. L’app di messaggistica richiede specifiche tecniche minime per il suo funzionamento, tra cui la presenza di Android 5.0 o versioni successive e almeno 300 MB di memoria interna disponibile. Gli utenti dei dispositivi che non soddisfano questi requisiti riceveranno una notifica che li informerà dell’impossibilità di continuare a utilizzare il servizio con il prossimo aggiornamento dell’app.

Whatsapp: i modelli incriminati

I modelli interessati da questa incompatibilità includono una serie di smartphone di vari marchi, come Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, ZTE, e persino alcuni modelli di iPhone, come iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus. Questa decisione riflette l’importanza di mantenere aggiornata l’applicazione per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, anche se ciò comporta escludere i dispositivi più datati.

Per gli utenti che si trovano a dover abbandonare WhatsApp a causa di questa incompatibilità, si aprono due strade principali: la prima è acquistare un nuovo smartphone che rispetti i requisiti richiesti dall’app, opzione che consente di continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni. La seconda opzione è esplorare alternative di messaggistica istantanea, come Telegram, un’applicazione che offre funzionalità simili a WhatsApp e che può essere scaricata su una vasta gamma di dispositivi, anche quelli non più supportati da WhatsApp.

Questa evoluzione sottolinea l’importanza di aggiornare regolarmente i dispositivi mobili non solo per accedere alle ultime funzionalità delle app preferite ma anche per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali. Mentre WhatsApp continua ad aggiornarsi per offrire un servizio migliore e più sicuro, gli utenti sono invitati a considerare le loro opzioni per rimanere connessi attraverso la messaggistica digitale.