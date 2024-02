Passare a ho. Mobile durante il mese di febbraio si rivela essere una scelta vantaggiosa per chiunque cerchi un operatore di telefonia mobile conveniente e ricco di vantaggi. Grazie alle promozioni in corso fino alla fine del mese, i nuovi clienti che attivano una delle offerte online possono godere di un ulteriore incentivo sotto forma di ricarica omaggio. Questo regalo rende ancora più allettante l’opportunità di aderire a ho. Mobile, che offre piani tariffari flessibili a partire da soli 5,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali.

Utilizzando il codice #VALENTINHO5 durante l’acquisto online, i nuovi clienti riceveranno una ricarica omaggio di 5 euro al primo rinnovo. Questa promozione è disponibile per tutte le offerte dell’operatore virtuale, che garantiscono minuti e SMS illimitati e una generosa quantità di dati per navigare in Italia e in Europa.

La nuova promo di ho. Mobile

Le offerte di ho. Mobile sono diverse e si adattano a svariate esigenze. Si parte da ho. 5,99, che offre 100 GB in 4G fino a 30 Mbps, fino ad arrivare a ho. 9,99, con 230 GB di dati e altri vantaggi inclusi. Le offerte sono disponibili sia per i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero, sia per coloro che desiderano mantenere il proprio numero attuale, con la portabilità da altri operatori selezionati.

Le spese di attivazione, la SIM e la spedizione sono gratuite, e la copertura in 4G tramite la rete Vodafone è garantita per il 98% della popolazione italiana. Inoltre, l’integrazione della tecnologia VoLTE assicura chiamate di alta qualità, anche durante la navigazione internet.

In aggiunta alle offerte tariffarie, l’operatore virtuale propone diverse iniziative per premiare i propri clienti. Con ho. Stickers è possibile ottenere bonus sul credito accumulando adesivi e partecipando a quiz, mentre ho. Tanti Amici permette di ricevere bonus per ogni amico che passa a ho. Mobile. Inoltre, grazie all’iniziativa “Più passi che Giga“, l’operatore incentiva i propri clienti a muoversi di più, promettendo ricchi premi.

Infine, l’operatore si impegna anche per l’ambiente, piantando alberi in Italia, Africa e Centro America per compensare la CO2 prodotta con la spedizione delle sue SIM. Grazie alla collaborazione con Treedom, ogni cliente contribuisce attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici semplicemente utilizzando i servizi di ho. Mobile.