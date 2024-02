L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di continuare a proporre le sue numerose offerte di telefonia mobile a basso costo. Il catalogo dell’operatore virtuale sarebbe infatti dovuto terminare qualche giorno fa, ma ora saranno disponibili ancora per qualche altro giorno, ovvero fino alla fine del mese. Gli utenti avranno quindi ancora a disposizione tante offerte super interessanti e con un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte dell’operatore.

1Mobile proporrà ancora per qualche giorno il suo catalogo di offerte mobile

In questi giorni, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di continuare a proporre il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte estremamente convenienti e ora saranno ancora disponibili all’attivazione almeno fino al prossimo 29 febbraio 2024.

In particolare, una delle offerte più sorprendenti proposte finora è l’offerta mobile denominata 1Mobile Flash 220 Limited Edition. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, offrirà agli utenti fino a ben 220 GB di traffico dati. Oltre a questo, gli utenti potranno usufruire ogni mese di 90 SMS verso tutti i numeri e di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per il primo mese, l’offerta avrà un costo di soli 4,99 euro. Dopodiché, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese. Un prezzo comunque adeguato con quanto ha da offrire quest’offerta. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiva un nuovo numero e sia da chi passerà da un altro operatore telefonico.

L’operatore virtuale 1Mobile sta comunque proponendo tante altre offerte. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile 1Mobile Top 150. Quest’ultima arriva ad includere ben 150 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati. Il costo per il rinnovo di quest’offerta è di soli 7,99 euro al mese.