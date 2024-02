MediaWorld offre il 70% di SCONTO sui Samsung e su Apple

Tutte le volte che entrano in sconto i grandi magazzini se ne vedono sempre delle belle, almeno per quanto riguarda i prezzi. Il valzer di prodotti del mondo dell’elettronica continua alla grande, sebbene il mese di febbraio stia giungendo al termine. Dopo aver visto volantini molto invitanti già durante le scorse settimane, i più forti in questo mondo non vogliono fermarsi ed è per questo che MediaWorld mette a disposizione le migliori opportunità.

Con tantissimi prodotti esclusivi che non sono disponibili presso altre aziende, questa realtà vuole mettersi ancora in cima alle classifiche di gradimento. Dopo aver visto tantissime soluzioni, gli utenti MediaWorld resteranno ulteriormente sorpresi grazie agli sconto di oggi. Basta dare uno sguardo in basso per vedere cosa c’è nel volantino, siccome c’è una galleria completa con tutte le immagini. Più in basso poi ci sarà la descrizione di alcune offerte.

MediaWorld, le offerte del giorno sono in esclusiva: ecco cosa si può avere in sconto

1 su 29

MediaWorld è diventata una vera e propria istituzione grazie ai suoi prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli proposti dalla concorrenza quotidianamente. Contestualmente a tutto ciò, c’era bisogno di migliorarsi e progredire ed infatti l’azienda l’ha fatto. Il colosso è riuscito infatti ad introdurre qualche pezzo pregiato in più e con prezzi molto interessanti.

Ovviamente c’è anche il vantaggio di avere una grande garanzia, quella della qualità. Cioè poi anche la garanzia vera e propria, ovvero quella che su ogni prodotto vale per due anni almeno. Esatto, almeno due anni, dal momento che nel più dei casi può essere estesa con un esiguo pagamento in più.

Chi vuole gli smartphone, troverà il meglio con i Galaxy S24 a prezzo di listino e con gli iPhone ribassati del 18%. Inoltre c’è anche l’Apple Watch Series 8 da 41 mm a soli 389 €.

L’intenzione di MediaWorld sembra essere stata rispettata in pieno: battere la concorrenza e farlo con prodotti convenienti. L’azienda riesce così a restare sempre in cima alle classifiche di gradimento.