Amazon Echo Hub è un pannello di controllo ideale per la vostra casa intelligente, un dispositivo che presenta la perfetta integrazione con Alexa, è facilmente montabile a parete, ed è progettato per offrire all’utente finale la soluzione perfetta per riuscire a gestire i tanti dispositivi compatibili.

Il prodotto non solo riesce a semplificare al massimo le operazioni di gestione della casa smart, ma riesce ad offrire una esperienza visiva e tattile avanzata, sfruttando una tecnologia accessibile ed intuitiva. I dispositivi con Alexa sono quasi 1 miliardo, con 400 milioni di device per la Casa Intelligente, ed una crescita annua del 25% per quanto riguarda il controllo della casa con interrogazioni vocali all’assistente stesso.

Amazon Echo Hub: il prezzo di vendita

Amazon Echo Hub è dotato di un display touchscreen da 8 pollici, con una interfaccia facilmente personalizzabile, che permette agli utenti di riuscire a raggruppare e gestire i vari dispositivi collegati alla Casa Intelligente, organizzandoli anche con widget o gestendeo in contemporanea i più svariati device.

L’installazione è semplificata, come anticipato può essere facilmente montato a parete o appoggiato direttamente su un ripiano, include un hub integrato compatibile con la Casa Intelligente, ma supporta anche Matter, Bluetooth, Thread e Zigbee, risultando così compatibile con altri 10’000 device. Il prodotto è anche compatibile con la connettività via cavo Ethernet, oppure Wifi, per il collegamento alla rete internet.

Amazon Echo Hub può essere acquistato da oggi, 21 febbraio 2024, direttamente sulla pagina ufficiale dell’e-commerce più famoso d’Europa, ad un prezzo di 199,99 euro. Risultando perfettamente allineato nella cifra da investire per l’acquisto, con le aspettative, ed allo stesso tempo sottolineando a tutti gli effetti quanto sia un dispositivo facilmente installabile nonchè alla portata di tutti i consumatori. E’ bene sapere, infatti, che la maggior parte dei device richiedono l’intervento di esperti del settore, cosa che invece con il prodotto Amazon non sarà assolutamente nece