Al giorno d’oggi usufruire di un’offerta di rete sul proprio numero di telefono è a dir poco essenziale dal momento che è necessario per restare sempre connessi con il mondo che ci circonda e usufruire dunque di dati, minuti ed SMS, i quali ci vengono offerti dai vari operatori telefonici in quella che è una vera e propria guerra alla conquista del mercato, combattuta a suon di offerte mirate a conquistare i clienti e alle volte anche a rubarli agli altri operatori tramite promo pensate proprio per la portabilità.

Ovviamente a questa gara partecipa anche Windtre, l’operatore arancione infatti offre un proprio pool di offerte pensate sia per i nuovi clienti che per coloro che effettuano la portabilità con queste ultime decisamente più succulente rispetto alle prime, scopriamole insieme.

Portabilità

Da Tim, Vodafone, Very Mobile, Ho. Mobile e Kena Mobile

START 5G – 12,99€ 100 GB di navigazione in 5G Chiamate senza limiti 200 SMS inclusi

FULL 5G – 14,99€ 200 GB di navigazione in 5G Chiamate senza limiti 200 SMS inclusi Assistenza prioritaria 50 minuti verso paesi extra UE

PACK PROTECT 5G – 19,99€ Piani illimitati disponibili solo con smartphone Chiamate senza limiti 200 SMS inclusi Assistenza prioritaria

UNLIMITED 5G – 29,99€ Navigazione illimitata in 5G Chiamate senza limiti 200 SMS inclusi Assistenza prioritaria 200 minuti verso paesi extra UE

PROTECT UNLIMITED 5G – 29,99€ Piani illimitati disponibili solo con smartphone Chiamate senza limiti 200 SMS inclusi Assistenza prioritaria 200 minuti verso paesi extra UE



Da Iliad, Fastweb, Lycamobile, Coop Voce