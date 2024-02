Il brand NZXT ha presentato i nuovi Lift 2, due mouse gaming cablati pensati per gli utenti più esigenti sia in termini di gaming ma anche di utilizzo quotidiano. In un’era dominata dalle periferiche wireless, scegliere di realizzare un prodotto con cavo è in controtendenza.

Tuttavia, si tratta di una scelta volta a garantire la miglior esperienza di gioco e il massimo comfort. Infatti, NZXT ha lavorato per rendere i Lift 2 assolutamente user-centric, grazie ad un design volto a garantire una impugnatura salda ma senza affaticare i giocatori.

I due modelli disponibili sono Symm e Ergo, entrambi caratterizzati da un design unico e ultraleggero. Sebbene accomunati da molti elementi tecnici e stilistici, i due modelli si differenziano per alcuni aspetti. Ergo è un mouse tradizionale per i giocatori destrorsi, mentre Symm è caratterizzato da un design simmetrico e può essere utilizzato senza problemi da tutti i giocatori.

NZXT ha presentato i nuovi mouse da gaming della serie Lift 2 pensati per garantire comodità e precisione a tutti gli utenti

Symm pesa appena 58 grammi mentre Ergo arriva a fermare l’ago della bilancia su 61 grammi. Inoltre, tutti e due i mouse della serie Lift 2 sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera, per poterli adattare al proprio setup.

Dal punto di vista tecnico, i due mouse di NZXT sono caratterizzato da un sensore dotato di un polling rate da 8.000 Hz, in grado di registrare fino a 8 volte più velocemente gli input. Questo significa che ogni movimento e ogni click saranno interpretati più rapidamente dal mouse e si tradurranno in una risposta più veloce.

Inoltre, la presenza di switch ottici migliora ulteriormente la risposta quando si utilizzano i vari tasti del mouse. Il sensore ottico, invece, è in grado di raggiungere i 26.000 DPI, garantendo un tracciamento dello spostamento veloce e reattivo.

Pensati per essere usati con ogni tipologia di titoli, i veri gamer apprezzeranno due soluzioni pensate da NZXT. Il cavo è realizzato in paracord a bassa resistenza per permettere movimenti ampi senza alcun intralcio. Inoltre, i piedini sono realizzati in PTFE e non offrono attrito quando si muove il mouse.

Attraverso il software NZXT CAM si potranno regolare i parametri di utilizzo di entrambi i mouse della serie Lift come precisione DPI e la frequenza di polling. Il prezzo consigliato per entrambi i modelli è di 59.99 euro e solo Lift 2 Symm sarà disponibile anche in versione esclusiva a edizione limitata a tema Starfield.