I monitor da gaming sono in genere i modelli più richiesti e desiderati tra quelli attualmente in circolazione, oggi su Amazon è possibile trovare a disposizione uno sconto interessante sull’acquisto di un Dell S2421NX, una variante da 24 pollici di diagonale, davvero molto interessante e soprattutto economica.

La prima cosa da notare è la diagonale dello schermo, si tratta a tutti gli effetti di un prodotto da 24 pollici, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), capace di raggiungere un refresh rate a 75Hz. La tecnologia utilizzata è l’IPS LCD, una soluzione che non porta ad un rispetto dei colori elevato, ma allo stesso tempo ha una risposta rapida, solo 4 ms, e supporta perfettamente la tecnologia AMD FreeSync.

Monitor Dell da gaming: ecco quanto costa su Amazon

Il monitor Dell aveva raggiunto nell’ultimo periodo un ottimo prezzo basso pari a soli 120 euro, già una cifra che poteva fare gola a moltissimi consumatori sul territorio, ma che oggi è stata nuovamente battuta dall’ultima offerta lanciata direttamente da Amazon. La spesa finale che è possibile sostenere è veramente conveniente, dovete sapere infatti che saranno necessari solamente 109 euro per il suo acquisto direttamente a questo link.

Il prodotto ha dimensioni relativamente contenute, infatti raggiunge 15,3 x 53,8 x 41,3 centimetri, anche se non presenta la possibilità di regolare l’altezza del monitor stesso (sebbene comunque sia perfettamente inclinabile dal consumatore). Nella parte posteriore trova posto una connettività fisica sufficientemente fornita, caratterizzata dalla presenza di due porte HDMI, con passaggio rapido dalle due sorgenti connesse (con la sola pressione di un singolo pulsante), a cui si aggiunge il jack da 3,5mm per l’uscita audio (quindi pensata per il collegamento di cuffie o di altoparlanti di vario genere). Da notare, per una maggiore chiarezza nell’utilizzo assieme ad altri utenti, l’angolo di visuale di 178 gradi sia in verticale che in orizzontale.