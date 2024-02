Xbox, Jason Ronald potrebbe non progettere il prossimo modello

Secondo il leaker Nick Baker, che ha già dimostrato di essere affidabile in passato, la nuova Xbox non sarà opera di Jason Ronald, il progettista che ha guidato lo sviluppo delle console Microsoft per vent’anni. Baker afferma di aver ricevuto questa informazione da due fonti diverse, ma si dice scettico sulla veridicità. Al posto di Ronald, il team che si occupa dei tablet Surface sarebbe incaricato di creare la futura console Xbox.

Nel suo podcast, lui aveva espresso il desiderio di cambiare squadra e passare a quella che si occupava di Surface. Ma questo era prima che Panos Panay, il genio creativo dietro i dispositivi Surface, lasciasse Microsoft per andare da Amazon.

Quale sarà la prossima mossa di Xbox?

In seguito a diversi rumor che parlavano di una possibile apertura di Xbox ad altre console, molti fan si sono preoccupati per il destino della piattaforma Microsoft. Tuttavia, questa settimana l’azienda dovrebbe chiarire i suoi piani e smentire o confermare le voci. Phil Spencer, il capo di Xbox, avrebbe già tranquillizzato i suoi collaboratori dicendo che Xbox continuerà a creare hardware dedicati al gaming.

Inoltre, potrebbe esserci qualche novità sul cambio di staff tra il team di Jason Ronald, il progettista storico delle console Xbox, e quello di Surface, la linea di tablet Microsoft. Secondo alcune fonti, il team di Surface sarebbe al lavoro su una nuova console portatile Xbox, che potrebbe competere con Nintendo Switch e Steam Deck.

La console portatile Xbox, se esiste davvero, potrebbe essere un prodotto interessante per i fan di Microsoft e per i giocatori in generale. Tuttavia, Microsoft dovrebbe convincere gli sviluppatori a ottimizzare i giochi per la console portatile, che potrebbe avere delle limitazioni tecniche rispetto alle console da tavolo. Per di più, l’azienda statunitense dovrebbe trovare un prezzo adeguato per il suo dispositivo, che non sia troppo alto da scoraggiare i potenziali acquirenti, ma nemmeno troppo basso da compromettere la qualità e la redditività del prodotto.