Lo smartphone è ormai il compagno delle nostre vite, proprio per questo, è importante che sia sempre pronto e performante, soprattutto quando si passano diverse ore fuori casa. Per essere sicuri che sia carico al mattino, molti hanno sviluppato l’abitudine di caricare il proprio cellulare di notte, questa pratica però è altamente sconsigliabile. Infatti, cela dei rischi non indifferenti per la salute del dispositivo e per quella delle persone.

Il primo rischio riguarda la durata della batteria del proprio dispositivo. La batteria deteriorata è il motivo principale che porta gli utenti a cambiare il proprio smartphone dopo pochi anni, ecco perché è importante prestare attenzione. Quando si ricarica il proprio smartphone per tutta la notte, a un certo punto, questo raggiunge il 100%. Come specificano molti produttori, questo è il momento in cui il dispositivo deve essere staccato dalla corrente. Invece, poiché stiamo dormendo, continua a restarci.

Perché evitare di ricaricare lo smartphone di notte

Accade allora che il telefono prosegue a ricevere corrente. In passato la preoccupazione principali riguardava il rischio di sovraccarico, ma oggi questo pericolo viene sventato dalle batterie moderne che impediscono il verificarsi di accumuli pericolosi. Il problema in questo caso è che, ogni volta che il telefono perderà anche solo lo 0,01% di carica, quella minima percentuale gli verrà restituita, in un saliscendi continuo. Questo accesso infinito provoca lievi surriscaldamenti sulle componenti interne e stressa la batteria perché la tiene in continua attività. La vita del cellulare, così, si accorcerà.

Per quanto riguarda invece i rischi per la salute personale, gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche, seppur in quantità inferiori alla soglia di pericolosità. Eppure, tenendo il telefono in carica per tutta la notte, se si trova sul comodino accanto a noi (o ancora peggio, sul letto), emetterà radiazioni molto vicine alla nostra testa per tantissime ore.

Riguardo questo argomento, Apple ha consigliato a tutti i suoi utenti di prestare attenzione al calore. I telefoni durante la ricarica si scaldino un po’, a maggior ragione se restano in corrente più del dovuto. Dettaglio a cui bisogna prestare particolare attenzione.

Dunque, la soluzione migliore è quella di ricaricare i propri dispositivi mentre si è vegli, in un luogo normalmente fresco e arieggiato, staccandolo dalla corrente pochi minuti dopo che è stato raggiunto il 100%. In aggiunta, è importante posizionare il telefono lontano mentre si riposa, per evitare radiazioni.