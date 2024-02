MediaWorld distrugge Unieuro con smartphone al 60% di sconto

Ogni volta che i grandi magazzini si sfidano, l’obiettivo è produrre i migliori prezzi in assoluto e a quanto pare lo scettro spetta a MediaWorld.

Un nome, una garanzia: stiamo parlando proprio di questo citando un assoluto colosso come MediaWorld, che fa dell’elettronica il suo cavallo di battaglia principale. Come si può notare fin dal primo momento, il volantino lanciato durante questo mese di febbraio rende disponibile ogni articolo tecnologico ad un prezzo super vantaggioso.

Passando dagli elettrodomestici fino ad arrivare ai ai pezzi più pregiati del mondo dell’elettronica, l’azienda ha dimostrato di saper tenere in mano il timone anche durante la tempesta più impervia. Questa consiste infatti in una marea di offerte ottime da parte di altri grandi magazzini di cui tutti conoscono i nomi. Purtroppo è rimasto poco tempo a disposizione visto che il catalogo I Love Tech terminerà ufficialmente stasera. Questi prezzi furono lanciati infatti in occasione di San Valentino, con l’azienda che dava a tutti l’opportunità di entrare nel Club MediaWorld con un’offerta: spendendo un minimo di 100 €, ci si può regalare infatti un’esperienza enogastronomica.

MediaWorld ha mostrato a tutti cosa sa fare: il risparmio è assicurato con il nuovo volantino

1 su 10

La prima pagina del catalogo è occupata da due prodotti di valore assoluto, come il nuovo Galaxy S24 di Samsung e il notebook ASUS Vivobook da 15,6″. Il primo, nella variante da 256 giga di memoria e con 8 GB di memoria RAM, costa solo 989 €. Il secondo, con a bordo un processore Intel Core i5 di 12ª generazione, 8 giga di RAM e 512 giga di SSD, ha un prezzo di 599 €.

Direttamente nella pagina a seguire ci sono proposte straordinarie come il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra a 1619 € e il Samsung Galaxy S23 a 679 €. Chiaramente anche gli iPhone non le mandano a dire con un 15 Pro a 1099 €. Tutto ovviamente ha due anni di garanzia come sempre.