Comet ha SMARTPHONE e PC a prezzi quasi GRATIS

Di grandi offerte ce ne sono davvero tante per quanto riguarda l’elettronica sia sul web che all’interno dei volantini dei grandi magazzini. L’ultimo periodo ha evidenziato però alcune realtà su tutte le altre, e tra queste c’è sicuramente anche il nome di Comet che in merito alla tecnologia ha un vero e proprio dominio.

Secondo quanto riportato, il nuovo volantino dell’azienda che sta per scadere proprio oggi 31 gennaio, riporta al suo interno sconti clamorosi che nessun altro ha. Comet vuole battere la concorrenza con smartphone, televisioni e molto altro ancora a prezzi unici nel loro genere. La grande opportunità però sta anche in un altro aspetto: si potrà acquistare agli stessi prezzi anche sul sito ufficiale, evitando di recarsi all’interno dei negozi fisici. Tutti coloro che acquisteranno sul sito dell’azienda o all’interno di uno dei suoi store, potranno beneficiare anche di due anni di garanzia.

Comet non ha pietà della concorrenza: ecco le offerte impareggiabili del suo volantino

La prima grande offerta che si può notare all’interno del volantino di Comet è sicuramente quella che riguarda il Samsung Galaxy A25s. Lo smartphone, dotato di tre fotocamere da 50 MP e di uno schermo da 6,5″, ha un costo di soli 299 €.

Segue l’intera gamma Galaxy S24 disponibile anche con finanziamento a tasso zero. Infine non potevano mancare gli iPhone 15, che sono disponibili con tutti i modelli. Più di tutti, il modello che il pubblico sta acquistando è sicuramente il Pro da 128 giga di memoria interna per 1099 €. Anche in questo caso ci sono due anni di garanzia disponibili.