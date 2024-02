Very Mobile ha lanciato una nuova e allettante promozione per coloro che desiderano fare il salto verso l’operatore verde: la Flash Back! XL. Questa offerta speciale, disponibile solo per un periodo limitato fino al 19 febbraio, promette vantaggi esclusivi per chi decide di cambiare operatore.

Una delle principali attrattive di questa promozione è il mese di ricarica in omaggio, che rappresenta un notevole risparmio per i nuovi clienti. Ma le sorprese non finiscono qui: Very Mobile regala anche un bonus di 100 GB di traffico dati aggiuntivi al mese. Inoltre, per agevolare il passaggio, il gestore copre anche il costo della SIM, la spedizione e l’attivazione dell’offerta. Questo significa che i nuovi clienti possono iniziare a godere dei vantaggi del loro nuovo piano senza dover affrontare alcuna spesa in più.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di approfittare della promozione Flash Back! XL di Very Mobile e di godere di un mese di ricarica in omaggio e 100 GB extra di traffico dati mentre risparmiate sulla tariffa telefonica.

Very Mobile pronta a soddisfare qualsiasi esigenza

Le opzioni offerte da Very Mobile sono varie e adatte a diverse esigenze di comunicazione e consumo di dati. Ad esempio, per i clienti provenienti da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, le opzioni includono piani come Very 5,99, Very 6,99, e Very 7,99. Questi piani propongono minuti e SMS illimitati, oltre a grandiosi pacchetti di dati in 4G a prezzi accessibili.

Per i clienti provenienti da Tim, Kena Mobile, Spusu, Vodafone, Ho. Mobile, WindTre, Il gestore offre promo come Very 12,99. Anche questa opzione include minuti e SMS illimitati, insieme a un ampio volume di dati in 4G. Una caratteristica importante da tenere in considerazione è che attivando la ricarica automatica si ottengono ulteriori vantaggi, come 100 GB extra di traffico dati.

Per ulteriori dettagli e informazioni sulle offerte disponibili, è consigliabile visitare il sito ufficiale di Very Mobile e consultare la sezione relativa alla trasparenza tariffaria. Qui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie, compresi i prospetti informativi e le sintesi contrattuali di ciascuna offerta.